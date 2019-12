Zábranský povolal parťáka z ledu. Bělohlav se těší na komeťáckou rodinu

„Budu patřit do tady té hokejové komeťácké rodiny,“ raduje se nově jmenovaný asistent trenéra Komety.

Ještě v neděli Radek Bělohlav osnoval plány, jak brněnské mužstvo coby kouč Pardubic dostat na lopatky. Dynamo rozstřílelo Kometu 6:2, ani jeho nejvyšší výhra v sezoně však Bělohlava na střídačce neudržela. Na další angažmá ovšem nečekal dlouho.

V pondělí si mistr světa z Vídně 1996 balil věci v Pardubicích, ve středu už vybaloval v Brně. Majitel Komety Libor Zábranský nechtěl na nic čekat. „Radka znám samozřejmě dlouho a chtěl jsem ho přivést do klubu už v minulosti. Teď se naskytla možnost, kterou jsem využil, a jsem velmi rád, že Radek rychle rozšířil náš realizační tým,“ těší se na spolupráci se svým bývalým spoluhráčem hlavní brněnský kouč.

Se Zábranským zkusí českobudějovický rodák navázat na chemii, která mezi nimi fungovala na ledě. „S Liborem jsme kromě jeho působení v NHL absolvovali společně snad všechno. Zažili jsme největší úspěchy kariéry. Libor přišel z vojny, kde sloužil s mým bratrem, a dostal se do týmu Budějovic. Pak už jsme spolu hráli v reprezentaci, ve Spartě, ve Vsetíně. Známe se dobře, naše rodiny spolu tráví dovolené,“ přibližuje vazby s novým zaměstnavatelem Bělohlav.

„Vůbec mě ale nenapadlo, že to vezme takto rychlý spád. Život zkrátka přináší zajímavé okamžiky. Když mi přišla nabídka, bylo to takové zvláštní, nedávno jsme se potkali jako soupeři. Je to zajímavé, že jsme se takhle rychle potkali naopak jako spolupracovníci,“ doplňuje muž, který se Zábranským vybojoval dva extraligové tituly.

Svůj první získal ve Vsetíně ještě před příchodem svého parťáka. „Doufám ale, že tu nejsem jen pro naši společnou historii. Snad ukážu, že něco umím a že i svojí povahou zapadnu,“ věří Bělohlav.

Trenérské zkušenosti začal sbírat ještě jako hrající kouč v prvoligovém Písku. Po ukončení hráčské kariéry působil v rodných Budějovicích, kde si také poprvé vyzkoušel roli hlavního trenéra. V minulé sezoně vedl českou reprezentaci do 18 let, od níž přešel do Pardubic.

Spolu s dalšími brněnskými asistenty Kamilem Pokorným a Jiřím Horáčkem se nyní Bělohlav pokusí nastartovat mírně spící brněnský stroj. „Tým jsem shledal po dvou porážkách, takže tady příliš veselo nebylo. Cítil jsem ale o to větší motivaci vzhledem k následujícím venkovním zápasům,“ komentuje první setkání s novými svěřenci. Trojčlenný podpůrný tým je vzhledem k povinnostem Zábranského jako manažera podle Bělohlava nutnost.

Kometa v posledních pěti utkáních získala pouze šest bodů, nový impulz tedy tým potřebuje. Do prvního tréninku, který vedli jeho noví kolegové, ještě Bělohlav nezasahoval. „V reprezentační pauze se jede spíš na objem, ničíme led rychlými cvičeními, to je ale všude stejné.“

Bělohlav chce využít podpory fanoušků. „Pamatuji si ještě stadion za Lužánkami, kde mrzlo i v červenci. Když jsem pak jezdil jako soupeř do Ronda, tak už jsem si pamatoval lidi v hledišti. Seděli totiž stále na stejných místech. Tohle je na Brně úžasné. Permanentky se tu předávají a nedají se pořádně získat,“ oceňuje často nabitou halu.

„Je to něco úžasného, není nic lepšího v republice. Ať už jde o chorea, nebo o fandění celého zimáku. Přišel jsem z klubu, kde jsou fanoušci také úžasní, ale tady je to trošku jiné,“ těší se na první domácí zápas, který Kometu čeká až po Vánocích.