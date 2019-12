Bělohlav bez práce nezůstal. Bude asistentem Zábranského v Kometě

Bývalý útočník Bělohlav je trojnásobným mistrem extraligy a světovým šampionem z Vídně 1996. V Kometě se devětačtyřicetiletý kouč přidá ke stávající dvojici asistentů Kamilu Pokornému a Jiřímu Horáčkovi.

„Život přináší zajímavé okamžiky. Ještě v neděli jsme se potkali jako soupeři a teď jsem v Brně. Libor Zábranský mě oslovil, událo se to velmi rychle, budu patřit do komeťácké rodiny. Chci tomu dát to, co všechno umím, co jsem se naučil. Kompetence jsou dané, já rozšířím trenérský tým svou osobností a zkušenostmi, které jsem během hráčské kariéry získal,“ uvedl Bělohlav na webu brněnského klubu.

V Pardubicích Bělohlav skončil navzdory dvěma výhrám za sebou. Primátorovi Martinu Charvátovi vadilo, že trenér má zároveň funkci v prvoligovém Motoru České Budějovice. U posledního týmu extraligy Bělohlava v pondělí nahradil Milan Razým. Východočeši v polovině základní části ztrácejí tři body na dvanáctý Litvínov i třinácté Vítkovice a mají zápas k dobru.