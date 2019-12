Nemůžeme si chodit pouze zahrát, zlobí se pardubický kouč Razým

Ani oni však nedokázali najít recept na třetí výhru v řadě, na niž Pardubice čekají už přes rok, pokud nepočítáme loňskou baráž.

„Příjemné pocity to nejsou. Obzvlášť když potřebujeme každý bod,“ láteřil po utkání v Boleslavi v rozhovoru pro klubové kanály Razým. „Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání, že Boleslav prohrála třikrát za sebou a bude to chtít ukončit,“ dodal.

Přitom se Východočeši první půlku zápasu vůbec neprezentovali jako poslední tým soutěže, opět to ale bylo k ničemu.

„Chtěli jsme dobře bránit střední pásmo a nepustit soupeře k jednoduché hře, kdy protečovával puky a lítal k nám do třetiny. Dařilo se nám to prvních dvacet třicet minut, ale pak jsme z toho na chvíli vypadli a dostali se pod tlak,“ popisoval Razým.

Chyby na pardubické straně ovšem přišly už dřív než ve druhé půlhodině. Boleslav díky tomu od 13. minuty vedla, i když se hostům podařilo nějakou chvíli nato srovnat.

„Ještě za vyrovnaného stavu 1:1 jsme hráli, co jsme chtěli, ale bohužel po individuálních chybách před brankou nám Boleslav odskočila a ve třetí třetině si po čtvrtém gólu výsledek už zkušeně pohlídala,“ uznal Razým.

Základ Dynamo na ledě Bruslařů mělo: byť je rozdíl ve skóre na první pohled výrazný, opět skvěle zachytal gólman Ondřej Kacetl - jeden gól dostal po smolném odrazu puku od beka Jana Koláře, při dalším byl zase bez šance proti prudké střele přímo pod víko. Zbylé dva góly pramenily z nedůsledností obránců před ním.

Hosté však dojeli ještě na jednu věc. Stokrát omílanou chabou koncovku a snad i smůlu, když například při samostatném úniku v závěru první třetiny trefil tyčku Radoslav Tybor.

„Pardubice s tímhle mají problém od začátku sezony. Jsme nejméně střílejícím týmem, máme druhý nejhorší útok... Klukům říkáme, aby stříleli odevšad a chodili před branku, ale zatím se nám to nepodařilo změnit,“ litoval Razým.

Výrazné rozdíly očekávat ani nikdo nemohl, vždyť kouč je s týmem teprve od začátku poslední reprezentační přestávky. „Ale zase hráči mohli navázat na dva vítězné duely před ní. My jim pouze nastínili, co po nich budeme chtít, co změníme, a z čeho by měli vycházet. Apelovali jsme na tým, že si nemůžeme chodit pouze zahrát, ale musíme podat takový výkon, který povede k bodům,“ řekl Razým.

Klub hledá zájemce o podíl

Že je Dynamo poslední a zhruba za dva týdny, během kterých ho čekají soupeři z okolních pozic, může být ztráta na vyšší patra daleko fatálnější, je známá věc. Východočeši se však v těchto dnech vydávají ještě na jinou „bitvu“, a to v kancelářích. Včera na webových stránkách klubu zveřejnili výzvu pro potenciální zájemce o podíl v místní akciové společnosti.

„Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 12. 12. 2019 a na základě navazujícího rozhodnutí rady města ze dne 16. 12. 2019, oslovuje město Pardubice touto ‚výzvou‘ všechny zájemce s reálným a vážným úmyslem získat významný akciový podíl ve společnosti Hockey Club Dynamo Pardubice a. s.,“ stálo v prohlášení.

Uchazeči by se měli přihlásit nejdéle v pátek 3. ledna 2020 do 12 hodin formou dopisu adresovanému městu Pardubice, respektive náměstkovi primátora.

„Zájemci obdrží pozvánku k soutěžnímu dialogu s termínem 7., 8., nebo 9. ledna,“ uvedl klub.