Začíná boj o záchranu, neskrývá pardubický asistent Mikeska

Mířili tím především na nejbližší utkání Dynama, které odehraje dnes od 18 hodin doma proti Karlovým Varům.

„Když se podíváme na tabulku, tak nemůžeme myslet na nic jiného, než stáhnout minus pět, a pak dostat kohokoliv pod sebe,“ vyhlásil asistent trenéra Pardubic Michal Mikeska.

Pryč jsou podle něj úvahy o desátém místě. „Nejdřív dohnat ztrátu a pak, kdyby se dařilo nějak výrazně, tak můžeme být příjemně překvapeni. Teď jednoznačně jedeme záchranu,“ přiznal Mikeska.

Pardubice v letošní sezoně s Karlovými Vary hrály už dvakrát, ale ani jednou je neporazily. Ve druhém kole doma padly 2:5 a v patnáctém dostala výprask juniorka kvůli viróze 0:8. Dost se tehdy propíralo karlovarské odmítnutí žádosti o odložení zápasu.

„Nemůžeme se už dívat do minulosti. S juniorkou jsme tam nemohli počítat s úspěchem, ale my trenéři u toho tenkrát nebyli. Netýká se nás to a před tímto utkáním tomu nepřikládáme žádnou váhu,“ řekl Mikeska.

Ten bude muset se svými kolegy ještě těsně před duelem řešit konečné složení sestavy. „Bude to záviset na zdravotním stavu hráčů, máme teď dva otazníky. Rozlouskneme to asi až po pátečním tréninku,“ přiblížil Mikeska.

Jeho štábu nevyšla trenérská premiéra v minulém kole s Mladou Boleslaví (prohra 1:4), a má tak co napravovat.

„Chtěli bychom nastavit nějakou tvář a fungující zásady. Už jsem říkal na tiskovce v Boleslavi, že nám chybí herní disciplína. Začneme hrát velmi dobře, ale postupem času se nám to začne rozpadat, protože si někdo udělá něco jiného. Není tam od první do šedesáté minuty jasná vize a dodržování všeho toho, co bychom chtěli hrát,“ žehral Mikeska.

Na druhou stranu je však rád, že je zase zpátky u prvního týmu. Naposledy jej trénoval v sezoně 2016/17 s Pavlem Rohlíkem.

„Když jsem tuhle nabídku dostal, tak jsem to bral jako samozřejmost. Byl jsem rád a neváhal jsem. Pokusím se pomoci Dynamu k lepším výsledkům,“ řekl.