Město Pardubice prodává Dynamo, nejdřív mu však pošle patnáct milionů

„Poskytnutí zápůjčky ve výši 15 milionů má zásadní podmínky, které musí být splněny. Jednou z nich je prověrka finančních toků,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).

Do 13. ledna má rada Pardubic schválit podmínky pro prodej klubu, do konce ledna mají zájemci podávat své nabídky a do 3. února mají radní vybrat vítěze a umožnit mu prověrku klubu.

Radní teď vybrali dvanáctičlennou vyjednávací komisi z řad politiků, úředníků i fanoušků, kteří budou hledat strategického partnera. Se zájemci chce jednat hned od začátku nového roku.

Po letech přešlapování je to kvapík, který má ale jednoduchý důvod. Nově dosazené vedení klubu napumpovalo do týmu více peněz, jenže výsledky v podobě slušného postavení v tabulce se nedostavily. A naopak firma městu oznámila, že potřebuje 20 milionů korun, aby přežila. Dostane 15.

Politici přitom vědí, že to na celou sezonu nestačí. Vedení města ale věří, že další peníze už do hokeje bude dávat nový „strategický partner“.

„Pevně věřím, že v březnu nebo dubnu bude tím pevným pilířem, který nám pomůže to případné chybějící cash flow vyřešit,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu Miroslav Čada.

Klimpl: Primátor přispěl k chaosu v klubu

Řada zastupitelů si stěžovala, že vedení města je o dění v klubu informuje nepřesně a s velkým zpožděním tak, že pak už není možné udělat nic jiného, než poslat další a další peníze. Zastupitel Petr Klimpl (ODS) soudí, že velký díl zodpovědnosti za chaos v klubu nese primátor Martin Charvát (ANO).

„Když jsme na několika seminářích projednávali rozpočet a ptali jsme se, kdo povolil to, že nebudeme mít kryty výdaje, tak zaznělo, že to bylo konzultováno s některými členy dozorčí rady. Když se ohradil pan Hlaváč, že on o tom neví, bylo řečeno: My to konzultovali s panem primátorem,“ řekl během jednání zastupitelstva Klimpl.

Primátor se k tomu jasně nevyjádřil. „Rozpočet nebyl nikdy brán na vědomí v těch měsících do září z pozice dozorčí rady, v říjnu jsme ho korigovali, v listopadu jsme na něj reagovali, 2. prosince bylo další jednání dozorčí rady,“ uvedl k tomu Charvát s tím, že za rozpočet je plně zodpovědné představenstvo klubu.

První část zápůjčky pro klub je vázána na to, aby výsledky prověrky odsouhlasili členové představenstva i dozorčí rady Dynama, nikoliv ale členové zastupitelstva. „Zastupitelstvo je klíčový orgán, který by měl výsledky prověrky vidět,“ uvedl zastupitel Karel Haas (ODS). Jeho návrh však zastupitelstvo neschválilo.

Politici ale řešili dokonce i to, kdo nyní sedí na trenérské lavici hokejového týmu. Konkrétně šlo o Petra Čáslavu, který byl asistentem Radka Bělohlava, ale zároveň působí jako minoritní akcionář a člen dozorčí rady. Těsně před vyhazovem Bělohlava Čáslava tým opustil, a pak se vrátil coby asistent nového trenéra Milana Razýma.

„Nedovedu si představit, že člověk, který týden nepřijde do práce, tam bude opět pracovat,“ uvedl Klimpl.

Primátor uvedl, že Čáslava o svém odchodu informoval vedení klubu.

„Po nedohodě na fungování s tehdejším koučem A týmu oznámil předsedovi představenstva, že odstupuje ze své funkce,“ řekl primátor.