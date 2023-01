Stý zápas a gól. Měl bych jich dávat víc, říká pardubický útočník Ciencala

Aktuálně je na jednadvaceti bodech za osm gólů a třináct asistencí, prosadil se i minule proti Plzni (4:3). Ve svém stém utkání za Dynamo uklízel puk střelou z první do prázdné branky.

„Ani nevím, že to byl stý zápas. Moc pěkné, jsem rád, protože těch gólů moc nedávám. Šancí mám hodně, ale ne a ne mi to tam spadnout, měl bych skórovat víc. Tentokrát jsem se snažil jen trefit prázdnou bránu. Kluci v lajně odvedli super práci,“ pochvaloval si Cienciala v rozhovoru pro klubový web.

V sobotu v 17.30 Pardubice nastoupí na ledě Mladé Boleslavi, v jejímž dresu Cienciala ještě dva roky zpátky přispěl k hladkému vyřazení Dynama ve čtvrtfinále 0:4 na zápasy, v kabině Východočechů však stále ještě doznívá zmíněný duel s Plzní. Hrál se totiž pro Petra Sýkoru, dres pardubické legendy byl před utkáním vytažen ke stropu a číslo 37 bylo navždy vyřazeno z místní sady dresů.

„Je škoda, že jsme ten ceremoniál neviděli celý, protože jsme byli na rozbruslení v malé hale. Ale když to Sejkovi jelo pod strop, většina z nás byla naměkko, Petr musel být taky. Je to skvělý člověk a je super, že jsme to pro něj urvali,“ těšilo Ciencialu.