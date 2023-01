Slavnostní utkání s Plzní. Pardubice před ním uctí Petra Sýkoru

„Je to pro mě obrovská pocta, velmi si toho vážím. Chtěl bych za to klubu moc poděkovat,“ vzkázal už před časem na klubovém webu Sýkora, jenž všechny své extraligové zápasy odehrál právě za Dynamo. Bez baráže jich bylo celkem 897, ve kterých oblíbený snajpr „nasypal“ soupeřům 385 gólů. „V Pardubicích jsem strávil tři čtvrtě kariéry. Jsem moc rád za to, že v klubu můžu působit i nyní,“ dodal současný šéf skautů Dynama a trenér individuálních dovedností.

Akce na jeho počest odstartuje v 17.40 a včetně zápasu s Plzní ji bude přímým přenosem vysílat stanice 02 TV Sport.

ONLINE: Pardubice vs. Plzeň podrobná reportáž od 18:15

„Všichni fanoušci by na stadion určitě měli přijít včas. Čeká na ně skvělý program, speciální scéna, ale třeba také nové plachty s již vyřazenými čísly pod stropem,“ uvedl mluvčí HC Dynamo Jan Mroviec.

Ten měl na starosti scénář ceremoniálu, ten druhý, zápasový, už bude na samotných hráčích.

„Všechny týmy už teď o něco hrají, takže to bude velmi těžké utkání. Nesmíme nic podcenit,“ uvědomoval si nejproduktivnější hráč Dynama Lukáš Radil.

Soustředit se na zápas a nenechat se strhnout děním okolo pro něj jistě nebude problém, přesto se i on k Sýkorově ceremoniálu trochu upíná.

„Jsem zvědavý, jakým způsobem to bude pojaté. Nejvíce se těším na to, jak se Petr vyjádří během svého proslovu,“ usmíval se Lukáš Radil v narážce na Sýkorovu introvertní povahu.

Hlavní jsou ale pro něj tři body. Pardubicím se je podařilo získat osmkrát z uplynulých devíti utkání. Naposledy v Třinci, kde Východočeši potrestali hromadu chyb Ocelářů a díky jistému Romanu Willovi zvítězili přesvědčivě 4:0.

„Užíváme si to. Cítíme, že na ledě to funguje a zvládáme těžké zápasy. Nesmíme ale polevit, ještě jich zbývá jedenáct a musíme se během nich pořádně připravit na play off,“ řekl Radil.