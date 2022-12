Před Vánoci přišel konec olomouckých hodů. Sedmou domácí výhru v řadě nepřidali

Střelu Moravčíka od modré ještě srazil Knotek, ale totéž se nepodařilo clonícímu Škůrkovi a Tomášek z první propálil i brankáře Konráda. Sparta tak stáhla náskok na třetí Moru na jediný bod. Kohouti měli sice dost času na srovnání, leč prostoru jim dobře bruslící protivník mnoho nenabídl ani v přesilových hrách.

Ojedinělý byl úprk domácího centra Lukáše Nahodila, který mohl vyrovnat hned za minutu, ovšem v nájezdu forhendovou kličkou na gólmana Jakuba Kováře nevyzrál, puk kolem jeho betonu neprotlačil.

„Byl to těžký zápas, hráli jsme proti dobrému týmu. Zejména v první třetině jsme nehráli náš systém. Jen dobré zákroky Kováře nás udrželi ve hře,“ oddechl si sparťanský asistent trenéra Hans Wallson. „Poté se to ale ve druhé a třetí třetině zlepšovalo, i přesto, že jsme museli ubránit celou řadu oslabení.“

Zákrok zápasu předvedl Kovář na konci druhé třetiny v přesilovce kohoutů. Pavel Musil našel krásným pasem přes šířku pásma Karla Pláška, jenž střílel z první, ale sparťanský hrdina se sklouzl po čáře a levým betonem ucpal místo u tyčky.

Byla to však výjimečná možnost Morávky, jež postrádala potrestaného nejproduktivnějšího hráče Jana Káňu. Což se projevovalo především v početní výhodě. Hanáci ji hráli stereotypně, bez nápadu, často jen hledali na modré kapitána Jiřího Ondruška, jenže jeho rány sparťané obětavě blokovali.

„Přesilovky nám nevyšly, i když v jedné jsme si vytvořili vyloženou šanci. Byla tutová,“ litoval olomoucký trenér Jan Tomajko zmařeného Pláškova pokusu. „Naprosto vyrovnaný zápas. Šance jsme měli,“ hodnotil.

Ovšem jeho hoši naráželi na precizního Kováře, a když udělal jedinou chybu a vyjel do rohu pro puk, před Lukášem Klimkem upálil kotouč obránce. „Chyběl kousek, škoda, že jsme toho nevyužili,“ povzdechl si Klimek. „Hra nebyla špatná, ale nebyli jsme produktivní. Mohli jsme někdy zakončit lépe, Kovář ovšem chytal výborně,“ uznal.

Také olomoucký gólman Branislav Konrád byl jako zeď. V případě střely Thorella a dorážky Buchteleho z 51. minuty doslova.

Mora potvrzovala, že její doménou je spíše defenzivní činnost; na svém ledě dostala nejméně branek v soutěži, jenže dát aspoň jeden gól se jí tentokrát nepodařilo. Nepomohly ani návraty marodů Klimka či Strapáče. „Dlouho nehráli, pauza je vidět. Musí se do toho dostat,“ velí Tomajko.

„Jsem rád, že jsem zpátky. Trošku jsem se rozkoukával. Fyzičku jsem trénoval, jen jsem nemohl do kontaktu. Bylo to dlouhých šest týdnů,“ ulevil si Klimek, který laboroval se zlomenou lícní kostí poté, co se do něj v Pardubicích pustili tři mstitelé, když v závěru zbytečně dohrával souboj za brankou. „Rozpačité pocity. Říkal jsem si, co jsem měl udělat jinak. Jít tam, nejít tam,“ přemítal zpětně.

O to víc se těšil zase do akce. Navíc proti Spartě, kde roky působil. „Pořád znám polovinu kluků, na zápas se vždycky těším. Hraji proti nim rád. Myslím, že jsme byli lepší, měli jsme trošku víc šancí,“ mínil.

Ještě v poslední minutě měl na bekhendu srovnání centr Jan Knotek, chvíli zůstal sám před brankovištěm, ale pozorný Kovář byl blízko a pokračování vítězné série Olomouce rázně zatrhl.

„Ve třetí třetině jsme málo chodili do předbrankového prostoru,“ vyčítal Tomajko. „Měli jsme dobrou první třetinu. Hrozili jsme z brejků, bohužel jsme dostali z jednoho oslabení gól, který to nakonec celé rozhodl,“ doplnil Klimek.

Mora v sezoně Spartu dvakrát porazila, napotřetí nikoli. Pražané se vrátili pod staronovým koučem Miroslavem Hořavou na vítěznou vlnu; vyhráli devátý z posledních deseti zápasů. „Série, kterou mají, hovoří za vše,“ ocenil Klimek.

Mezi svátky budou Hanáci nejen před sparťanskými nájezdníky hájit lichotivé postavení na bedně. „Před pauzou jsme měli hodně zraněných. Věřím, že jsme dobře připraveni na sérii, co nás čeká o svátcích,“ hlásí natěšený Klimek.