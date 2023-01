Olomoucký Musil: Dobrý tým třikrát po sobě neprohraje. V Liberci musíme ukázat sílu

Na západě Čech ho začalo zdraví trápit. „Covid, očkování, přetížení organismu. Všechno se to sešlo, nestačilo mi spát ani patnáct hodin denně,“ popisoval.

Po letošním návratu si nejprve poranil nohu, následně ho skolila nemoc. Doposud tak vsítil jen jedinou branku. V pátek proti Vítkovicím ale v poslední třetině přihrál na dva góly, čímž letos poprvé dosáhl na dva kanadské body v jednom zápase. Ani jeho příděl ovšem na body nestačil – Mora prohrála 2:4.

Zdraví už drží?

Já už asi ani na tyhle otázky nebudu odpovídat (smích). Teď jsem zdravý a snad to vydrží.

Spousta vašich spoluhráčů přitom stále stůně.

Na marodku se nemůžeme vymlouvat. Nemoci teď sekají celou extraligu, je toho hodně. Děti, maminky, manželky, hráči – všichni padaj! Musím říct, že naštěstí máme poměrně široký kádr, takže se to celkem protočí. Doufejme, že vlny chřipek a RS virů co nejrychleji přejdou. Přeji to všem týmům do nového roku – ať už můžeme jenom hrát hokej.

Jsou pro vás kanadské body alespoň částečným pozitivem?

Pozitivem je spíše to, že jsme se herně ve třetí třetině zlepšili. Něco jsme si v šatně řekli a myslím, že pokud budeme hrávat jako třetí třetinu, budeme úspěšní. Tým ukázal sílu, pokud to tak půjde dál, budeme sbírat body.

Byl jste i blízko gólu. V nepřehledné situaci jste se spoluhráčem Nahodilem šermovali hokejkou v brankovišti soupeře a puk nakonec skončil v brance.

Ten gól dal Nahec. Nebo lépe řečeno soupeř. Nahec chtěl puk dostat do brankoviště, ale byl z úhlu a soupeř chtěl puk vyvést, jenže si jej zametl do brány.

I Vítkovice daly kuriózní gól. Fridrich dopravil kotouč za čáru svými slabinami.

Holt se dobře tlačil do brankoviště. Takové góly padají. Možná to vypadalo, že puk mohl hodit do brány rukou, ale to se nestalo. Je to takový špinavý gól, ale těch je v sezoně hodně. Pro nás to byla lekce z produktivity.

Klíčový moment zápasu však byl, když Vítkovice daly gól na tři nula. Podle názoru trenérů ale Vítkovice před gólem faulovaly právě vás. Názor?

Nezlobte se, ale já se k tomu nesmím vyjadřovat.

Nakonec jste ještě musel na trestnou lavici, protože za protesty dostal dvě minuty kouč Žabka. Příliš se vám však nechtělo.

Ano, měl jsem jet na trestnou lavici, ale zápas se přerušil kvůli ošetřování fanouška v hledišti. Byl jsem rozhodčími pořád vykazován na trestnou lavici, ale řešilo se to dlouho. Říkal jsem, že si půjdu sednout, až se začne znovu hrát. Proč bych sám seděl na trestné na zadku, když se v přerušení mohly udávat nějaké taktické pokyny?

Byl to přitom jen jeden z momentů, který hru kouskoval, což vám neprospívalo, že?

Určitě. Bohužel jsme hlavně ve druhé třetině řešili jiné věci než hokej. Nechali jsme se odvádět hádkami, pokřikováním po protihráčích, po rozhodčích. Prostě jsme si měli hrát svoji hru a tohle všechno nechat být. Plyne z toho ponaučení do dalších zápasů. Nenechat se odvádět a pořád hrát svoji hru.

Ani v přesilových hrách jste nebyli příliš koncentrovaní. Jednu jste sice využili, ale dvojnásobná přesilovka se vám vůbec nepovedla.

Hlavami jsme nebyli úplně v zápase. Obzvlášť v přesilovce musíme mít chladnou hlavu a soustředit se na věci, které nám jdou. V některých momentech jsme to chtěli urvat až extrémně moc, místo toho, abychom si řekli: Buďme v klidu, máme nacvičené věci. To se bohužel nestalo, navíc Vítkovice odehrály oslabení celkem slušně. Přesilovkami jsme si, pravda, moc nepomohli. Ale jak jsem říkal na začátku, ve třetí třetině už to bylo jiné. Takhle musíme hrávat a pak budeme úspěšní.

Hodnotíte úspěšně i svůj návrat do olomoucké plechárny?

Jsem tu hrozně šťastný. Musím říct, že trenéři i hráči odvádí velký kus práce, což je vidět v tabulce. Jen se musíme zlepšovat v nějakých maličkostech. Pak věřím, že naše sezona může být úspěšná.

V honbě za úspěchem vás zítra čeká výjezd do Liberce. Pokud prohrajete, vůbec poprvé v sezoně se tak stane ve třech zápasech po sobě.

Dobrý tým třikrát po sobě neprohraje. V Liberci musíme ukázat sílu, ale čeká nás těžký zápas, mají kvalitní tým. Trochu jsme si odfrkli, připravíme se a jdeme pro body. S ničím jiným tam jet nemůžeme.