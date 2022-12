ONLINE: Třinec hostí Vary, Pardubice bojují v Plzni. Kladno i s Jágrem v Brně

Potvrdit výhru z pardubického ledu se snaží mistrovský Třinec, který hostí Karlovy Vary. Oceláři sice bodovali třikrát za sebou, z posledních šesti utkání ale vyhráli jen dvakrát. Podobně je na tom i Energie, která vyhrála dva z posledních sedmi zápasů, oba na kluzištích soupeřů.

O čtvrtou domácí výhru v řadě usiluje Litvínov proti Liberci. Olomouci, Vítkovicím i Spartě dokázal Litvínov nastřílet pět branek, v tabulce je ale stále dvanáctý. Sedmý Liberec, který v předešlých dvou duelech na kluzištích soupeřů vyhrál, má ale náskok jen čtyř bodů.

Vítkovice mají v čele tabulky jednobodový náskok na Pardubice, který hájí na ledě regionálního rivala Dynama. Hradec v reprezentační pauze neuspěl ve čtvrtfinále Ligy mistrů, v domácí soutěži se ale budou Východočeši snažit potvrdit zlepšené výkony. Po sérii pěti porážek dvakrát za sebou vyhráli.

„Měli jsme nepříznivou sérii, teď jsme rádi, že bodujeme, a chceme jít nahoru tabulkou. Samozřejmě bychom rádi řekli, že krize je už za námi, ale nechceme to nijak zakřiknout. Soustředíme se vždycky jenom na další utkání, které nás čeká, a snažíme se jej dotáhnout do úspěšného konce,“ uvedl obránce Filip Pavlík na klubovém webu.

Pardubice jsou zatím nejúspěšnějším týmem na kluzištích soupeřů, získaly tam 28 bodů. Dynamo vyšlo venku zatím jen jednou bodově naprázdno a úspěšnou bilanci se snaží potvrdit i v Plzni, kde už jednou letos vyhrálo.

Pardubice ovšem prohrály před reprezentační přestávkou tři ze čtyř zápasů. „Poslední zápasy to nebylo ono, musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo. Víme, co máme hrát, a věřím, že to v dnes předvedeme,“ přál si útočník Tomáš Hyka.

Plzeň sice s Pardubicemi dvakrát v sezoně prohrála, tentokrát chce ale potvrdit zlepšenou formu. Před přestávkou Západočeši bodovali osmkrát za sebou, sérii šesti výher utnuly až v nájezdech Vítkovice.

Souboj dvou týmů, kterým se před přestávkou dařilo, se hraje v Olomouci, kam přijíždí Sparta. Hanáci zatím zvládli oba souboje s Pražany v sezoně a doma vyhráli šestkrát za sebou. Sparta po sérii osmi výher ve 28. kole prohrála v Litvínově a poprvé po trenérské změně nezískala maximální počet tří bodů.

Trenérská premiéra na střídačce Komety čeká Patrika Martince, bude to pro něj zároveň debut v pozici hlavního kouče v nejvyšší domácí soutěži. Dosud působil jako asistent ve Spartě nebo v Českých Budějovicích. „Hráči se musí dostat do herní pohody, získat zpět sebevědomí a víru ve své schopnosti. Jedině to a tvrdá práce dostane Kometu zpět na vítěznou vlnu,“ řekl Martinec.

Kometa se snaží ukončit sérii čtyř porážek, v základní hrací době vyhrála naposledy 18. listopadu, kdy doma porazila Plzeň. Aktuálně se nedaří ani Rytířům, kteří prohráli čtyři z pěti posledních zápasů. Na kluzištích soupeřů vyhrálo Kladno za tři body jen jednou, ve 3. kole právě v Brně (3:1).

Podobně jako Kometa je na tom i Mladá Boleslav, která také prohrála čtyřikrát za sebou a ve třech případech nevstřelila ani gól. Nyní vítá České Budějovice, jež naopak vyhrály tři z posledních čtyř utkání. Oba týmy v tabulce dělí tři body.

„Z týmového pohledu jsme jako na houpačce, měli jsme několik hodně dobrých zápasů, ale také několik opravdu špatných. Celkově teď nejsme tam, kde bychom chtěli být,“ řekl finský obránce Středočechů Alex Lintuniemi.