Olomouc doma válí. Jsme více konstruktivní, těší útočníka Klimka

Jágr boys si nevytvořili žádnou větší příležitost, naopak Mora už po čtyřech minutách vedla 2:0. Hned po 73 vteřinách hry navezl Klimek puk do útočného pásma, zadovkou našel Navrátila, poodjel si na zadní tyč a Navrátil mu v rychlosti přesnou přihrávkou přes osu hřiště přichystal neodmítnutelnou pozici. „Krásná akce! Hned jsem Navrcovi říkal, že je to do zlaté helmy. Dal mi to přímo do prázdné,“ liboval si útočník Lukáš Klimek, pro něhož to byl druhý gól v letošní sezoně. „Byl to velký nakopávač. Navíc jsme vedli hodně brzo, to nám pomohlo,“ hodnotil.

Kladno už tři zápasy nedalo gól, a pokud neskóruje ani do poloviny příštího zápasu se Spartou, přepíše historické statistiky, které se datují od roku 1924. „Klukům jsme to neříkali. Viděli jsme poslední zápasy Kladna a věděli jsme, že umí být nebezpeční,“ podotkl trenér domácích Jan Tomajko.

Kohouti mají i přes páteční výprask na ledě Liberce (2:6) společně s Mladou Boleslaví nejméně obdržených gólů (15) v aktuálním extraligovém ročníku. „Přitom nehrajeme žádného zanďoura, ale chceme hrát aktivně. Aby soupeř nemohl moc tvořit,“ přemítal Klimek. „Navíc nás výborně drží Braňo. Snažíme se oproti minulým sezonám hrát více konstruktivně a pod tlakem puky neodpalovat. Máme pak kotouč více času na holích, a tak celkově míň bráníme,“ doplnil.

A když mu na pozápasové tiskové konferenci jeden z přítomných novinářů připomněl slova kouče Borise Žabky o tom, že chce naopak po obráncích více útočení, odvětil: „Je to paradoxní. Třeba to říká navenek, ale interní pokyny máme jiné.“

Na jeho úvodní branku navázal o tři minuty později precizní přesilovkovou střelou do šibenice Jan Káňa a na začátku druhého dějství využil další početní převahu Jakub Orsava. „Přesilovky vypadaly lépe než v minulých zápasech. Konečně jsme si jimi pomohli. Vytvořili jsme si v nich spoustu šancí,“ usmíval se Tomajko. „Jenže pak se hra začala kouskovat, bylo hodně vyloučení na obou stranách,“ popsal následný průběh, během něhož už 4 736 diváků v plecharéně gól nevidělo.

Zato fandové viděli dvě bitky. Tu první obstaral v patnácté minutě druhé třetiny Jan Káňa a Jake Dotchin, druhou vyvolal čtyři vteřiny před úplným koncem Jan Švrček. Krátce před závěrečnou sirénou totiž Plekanec poslal k ledu Orsavu, který se na střídačku dostal až za následné pomoci klubového lékaře.

„Viděl jsem, že to bylo zadkem, nebylo to koleno, ještě jsem si to kontroloval. Nebylo to tak, že by chtěl někoho zranit,“ obhajoval Plekance jeho trenér Otakar Vejvoda mladší. „Zadek sice jo, ale úplně bez kotouče,“ kontroval Tomajko.

I Kladenští přišli o jednoho hráče. Z blíže neupřesněných důvodů odjel během první třetiny do nemocnice Adam Kubík.

Olomouc si každopádně kromě tří bodů připsala i dvě využité přesilovky a další čisté konto. To vše za dozoru americké novinářky Amalie Benjaminové píšící pro NHL.

„Do Olomouce jsem přijela po zápasech NHL v Praze, udělat story o Davidu Krejčím,“ odůvodnila a pochválila místní atmosféru. „U nás je to úplně jiné. Když je kotouč ve hře, je prakticky hrobové ticho. Tady lidé řvou pořád,“ podivovala se Benjaminová.