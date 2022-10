Olomoučtí hokejisté doma stále neprohráli. Po dramatu zůstávají v popředí

„Přemýšlel jsem o jiných věcech, než že musím dát. Kouč brankářů nám říkal, co by tak mohlo platit,“ usmál se exekutor čtyř nájezdů. I díky němu zůstaly dva body na Hané. Olomouc přehrála Ostravany 5:4.

V sezoně Kohouti prohráli pouze jednou a drží čtvrtý flek. „My jsme rádi za povedený začátek, každý bod bude dobrý,“ hodnotil s pokorou trenér Olomouce Boris Žabka. „Myslím si však, že naše postavení v tabulce je zasloužené. Co bylo, nebudu hodnotit, protože jsem tady nebyl. O Krejčím se nebavme, ten je nenahraditelný. Ale my jsme se snažili pár věcí změnit a zatím nám to vychází,“ doplnil Žabka.

Mora se dostala do vedení už v deváté minutě zásluhou Lukáše Klimka, v prostřední periodě na dvojbrankový rozdíl zvyšoval Bambula. Jenže... Zatímco Olomouc nevyužila ani jednu ze čtyř přesilovek, které má společně s Litvínovem nejhorší v soutěži, Vítkovice byly ve třech případech stoprocentní. K tomu navíc Roberts Bukarts proměnil trestné střílení.

„Nemyslím si, že oslabení hrajeme špatně nebo že by to byl problém do dalších zápasů. Holt jsou i takové zápasy. Je potřeba říct, že Vítkovice mají výborné přesilovky,“ uznal Žabka.

Zápas nahoru dolů. Hanáci v prostřední periodě o vedení 2:0 přišli, 90 vteřin před druhou sirénou se ovšem prosadil domácí kapitán Jiří Ondrušek.

A v poslední třetině to zase mohlo být celé jinak. Po dvou brankách hostů museli Žabkovi svěřenci odvolat z branky Branislava Konráda, jenž po přestřelce přišel o skvostnou bilanci jeden obdržený gól na zápas.

Tah trenérům vyšel a po mele před vítkovickým Stezkou dotlačil kotouč do sítě Jakub Orsava.

„Dokázali jsme se do zápasu vrátit, za dva body jsme velmi šťastní. Vítkovice jsou skvělý tým a nájezdy už byly loterie,“ pravil Nahodil.

Po nájezdu Marosze to vypadalo, že si dva body odvezou Ostravané. Jenže Kunc v poslední sérii nelehkou úlohu zvládl a vzápětí selhal aktivní Lakatoš, a tak se zápas natáhl až ke třem hodinám. Rozhodla až devátá série, v níž se netrefil Bukarts a rozhodl Nahodil.

„První dva nájezdy jsem střílel nahoru. Při posledním jsem chtěl udělat něco jiného,“ komentoval Nahodil svůj vítězný blafák. „Braňo nás podržel. Vítkovice mají výborné hráče na nájezdy a on je vychytal,“ smekl Nahodil. S týmem v šesti zápasech posbíral třináct bodů a Mora dál překvapuje extraligu. „My jsme to určitě čekali!“ zavtipkoval. „Ale ne, musíme to brát s pokorou. Je to o tom, jaký je tým. Jsme výborná parta a padáme do toho po hubě,“ dodal.

Pravda. V 53. minutě Jan Švrček obětavě zablokoval břichem tvrdý projektil Lakatoše a s bolestivou grimasou odjel do útrob stadionu.

„Hrozně dlouho jsem neviděl takhle obětavý tým. Chalani do toho skáčou hlava nehlava. My trenéři jsme za to hrozně rádi,“ ocenil Žabka. „Vrátí se nám to,“ věří zase Nahodil.

Bude Mora ve fazóně pokračovat i v pátek v Liberci?