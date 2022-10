Lidé tu řvou jak šílení. Moravské derby táhlo víc než Krejčího premiéra

Jenže extraliga na Hané stále táhne. I přesto, že Česko sužuje ekonomická krize, zuří válka a odešel hvězdný David Krejčí, jenž loni prodal stejně dresů jako celý klub za dvě předchozí sezony dohromady, má Olomouc po čtyřech zápasech průměrnou domácí návštěvnost 4 435 fanoušků. Tedy dokonce o málo větší než stejnou dobou vloni, kdy to po stejném počtu zápasů bylo 4 427 fandů. Údaje zahrnují pouze základní část extraligy.

V ní sice na část zápasů zavládly covidové restrikce, které snížily loňský průměr Hanáků za celou sezonu na 2 951 fanoušků na jeden zápas. V poslední necovidové sezoně 2019/20, která předčasně skončila až v play off, to bylo průměrně 4 300 fanoušků.

Místo očekávaného poklesu tak přichází růst. Nejen Vejtasa je rád, že se – alespoň prozatím – ve své predikci mýlil. I číslo prodaných permanentních vstupenek je podle něj jen zanedbatelně odlišné od loňského. „Naši fanoušci nám letos nesmírně pomáhají. Doufám, že budou chodit i nadále, my pro to uděláme maximum,“ chválil olomoucký kouč Boris Žabka.

V případě kohoutů se současná průměrná návštěvnost rovná zhruba 81 procentům celkové kapacity olomouckého zimního stadionu. Co by za to dali například u aktuálního mistra v Třinci, který vede exolomoucký trenér Zdeněk Moták. Nejen vlivem špatných výsledků si do tamější Werk Areny od září našlo cestu průměrně 3 772 diváků, což je necelých 70 procent kapacity třineckého stánku.

Za zmínku stojí také porovnaní s Libercem, jenž loni za celou sezonu prodal pouze o čtyři stovky vstupenek méně než Mora.

Průměrnou návštěvnost má vyšší, jenže co do kapacity nepokryje ani 65 procent.

Tahák o první místo přilákal více než Krejčí

Když se loni vrátil David Krejčí po patnácti letech z NHL, přitáhl do plecharény 4 502 fanoušků. Překvapivé zrcadlo nastavil nedělní zápas Olomouce s Vítkovicemi. Účastníci uplynulého předkola play off se po sedmi kolech drží poněkud překvapivě na špici extraligové tabulky a jejich vzájemné klání sledovalo přímo na stadionu 4 884 fanoušků. „Vynikající atmosféra,“ uznal vítkovický trenér Miloš Holaň.

Je potřeba říct, že návštěvnost moravského derby podpořila také početná skupina ostravských fanoušků. I bez nich ovšem šlo o největší návštěvu Olomouce v letošním ročníku. „Fanoušci jsou skvělí, musíme se dál snažit dělat jim radost. V neděli přišli v hojném počtu, za což jsme šťastní a velmi děkujeme,“ usmál se útočník Lukáš Nahodil.

S klidnou hlavou!

Olomoučtí fandové přihlíží snovému vstupu do sezony. Od svého postupu v roce 2014 neměla Mora nikdy po úvodních šesti zápasech třináct bodů. „Body jsou důležitě, proto se to hraje. Nesmíme vypnout,“ velí Nahodil. „I když je to klišé, musíme jít zápas od zápasu a makat na sto deset procent. Ale je pravda, že hlavy teď máme klidnější,“ konstatoval hrdina souboje s Vítkovicemi, jenž proměnil rozhodující nájezd a podepsal se pod výhru 4:5. „Jsem úplně nadšený, máme fantastický kolektiv. Upřímně, nejsme zvyklí dávat tolik gólů. Není to vždy jednoduché, ale budeme se snažit dělat radost fanoušků a dávat co nejvíce gólů i dál,“ uzavřel.

Kulisa v olomoucké plecharéně tak zůstává i navzdory okolnostem pořád jedinečná.

„Vždycky to tu takové bylo. Lidé tu řvou jako šílení!“ podotkla nová posila Olomouce útočník Jakub Orsava.