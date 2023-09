Hvězdná jména zápasy nedělají, ví kapitán olomouckých hokejistů

Olomouckým hokejistům začíná desátá sezona v nejvyšší soutěži v řadě a podobně jako loni doufají ve vydařený vstup, který je až do Vánoc držel po většinu času v top čtverce. „Už se všichni těšíme, v hlavě už nemáme nic jiného,“ hlásí kapitán Morávky Jiří Ondrušek.

ONLINE: Olomouc vs. Kladno podrobná reportáž od 18:00

Jeho tým má na rozjezd papírově nejideálnějšího soupeře – Kladno, jež loni skončilo poslední a zachraňovalo se až v baráži. „Očekáváme těžký, bojovný zápas. Dvě baráže v řadě jsou pro ně určitě velkým strašákem, kterému se budou chtít vyhnout, a to už od prvního kola,“ predikuje Ondrušek. „Herní pojetí Rytířů je pro nás otázka. Dost mění sestavu, přijde mi, že ji na poslední chvíli látají, takže uvidíme, s čím přijedou. My se hlavně musíme nachystat hlavou,“ přemítá olomoucký kápo.

Poslední posilu představilo Kladno před čtyřmi dny. Už proti Olomouci by měl nastoupit Lotyš Eduards Tralmaks, který se do Česka stěhuje z farmy bostonských Bruins. V přípravě Středočeši prohráli šest z devíti přátelských utkání, jedno například i s prvoligovou Slavií.

„Nemáme jiný cíl než vyhnout se baráži a udělat předkolo play off. Pro nás to je klíčové. Pořád posloucháme, jak je pro extraligové týmy baráž jednodušší, ale já si to nemyslím,“ konstatuje útočník Kladna Tomáš Plekanec, na něhož bude celek Jaromíra Jágra spoléhat i ve čtyřiceti letech.

Vzájemná měření sil v uplynulé sezoně dopadla lépe pro Hanáky, kteří vyhráli tři střetnutí ze čtyř, z toho jedno v prodloužení. V generálce na extraligu se naladili výhrou 7:1 s Trenčínem. „Ale teď to bude úplně jiné utkání,“ upozorňuje Ondrušek.

Kluky jsme viděli bez benzinu

„Po předminulém zápase na Kometě jsme chtěli zapracovat na určitých věcech, což se povedlo, zápas s Trenčínem jsme dobře zvládli, příprava byla velmi dobrá, měla stupňující se tendenci. Ale teď už jsme v hlavách všichni nastavení jenom na dnešek,“ říká asistent trenéra Róbert Petrovický, jenž na jaře nahradil Borise Žabku, který u týmu skončil, když dostal laso z Mladé Boleslavi. Petrovický přebral Žabkovu agendu a bude mít na starost především obránce, ačkoliv sám býval elitní útočník. „Ale hodně spolu komunikovali, předávali si i nějaké materiály. Každý trenér má svůj přístup k hráčům, takže jistá změna tam je, ale ne nějak razantní,“ prozrazuje Ondrušek.

„Už jsem se se všemi stihl seznámit. S prostředím, hráči i realizačním týmem, času bylo dost, jsme nachystaní,“ tvrdí Petrovický.

Svým novým svěřencům naordinoval tvrdou přípravu, z níž chce Morávka těžit. „Kluci šli do dna, na krev, na suchu i na ledě. Bylo to náročné, viděli jsme chlapce bez benzinu, ale to jsme potřebovali, aby v takových chvílích a únavě byli zvyklí řešit nastalé situace. Všichni jsou zdraví, každý může nastoupit, snad to bude držet,“ pochvaluje si Petrovický, někdejší mistr světa se Slovenskem.

Každý rok může být posledním

A zatímco on prožil s Olomoucí první přípravu, sedmatřicetiletý matador Ondrušek už je ani nepočítá. S kohoutem na hrudi nastoupil ještě v první lize, poprvé v roce 2006. A pokud mu bude držet zdraví, letos odehraje už tisící soutěžní zápas za Moru.

„Člověk už si uvědomuje, že každá sezona může být jeho poslední. Teď už se celá kabina těší na start, příprava byla dlouhá, probíhala už od května,“ popisuje Ondrušek a potvrzuje, že letní tréninkový dril byl šeredně náročný. „V létě se musí jít na dno, je to i trénink hlavy. Ale i v zápase přijde situace, třeba oslabení, kdy nemáte z čeho brát, ale na ledě prostě musíte vydržet. Nemůžete se jít napít a sednout. Je to o vůli,“ líčí obránce.

Ještě v září čeká Moru repríza čtvrtfinále. Hanáci si to rozdají s ambiciózními Pardubicemi, jejichž majitel Petr Dědek před sezonou prohlásil, že rozpočet Dynama činí tři sta milionů, což je zcela jiný svět než ten olomoucký. „Těšíme se, že budeme hrát proti takovým týmům, ale hvězdná jména zápasy nedělají, to už víme. Půjde o to, jak se to poskládá. Moc kohoutů na jednom smetišti leckdy škodí,“ uzavírá Ondrušek.