Olomouci pomohli k výhře zkušený mazák v brance i starý známý ze Slovinska

V pátek toho neměl v urputném mači moc na práci, defenziva fungovala a blokovala rány. Konrád vše jistil. S typickým klidem nedělal pohyby navíc a udržel nulu.

Zase potvrdil, že jej ani po těžkém zranění krku neradno přehlížet. Olomouc se před pěti tisícovkami diváků do Kladna pustila, avšak na gól si pět tisíc natěšených fanoušků v plechovém zimáku muselo počkat až na konec první třetiny, neboť přesilovkovou trefu bruslí Janu Knotkovi sudí správně neuznali.

Takovou placírku by snad neuznali ani věhlasnému kladenskému majiteli Jaromíru Jágrovi, který obdobně skóroval proti Olomouci v minulé sezoně. Teď však plnil jen roli nehrajícího, ale ze střídačky aktivně koučujícího šéfa.

Hrdinou se kromě Konráda stala také posila Rok Macuh. Slovinský útočník, který působil v olomoucké mládeži, se v šestadvaceti letech vrátil z prvoligového Přerova a jako centr čtvrté brázdy rozhodl v čase 18:10.

Lukáš Kucsera, jenž byl kvůli zranění už na odchodu z klubu, leč po zotavení dostal kontrakt, táhl přečíslení tři na jednoho. Na zadní tyči hledal Kunce, který z úhlu ještě puk za skvěle chytajícího gólmana Adama Brízgalu nepropasíroval, ovšem Macuh si dojel pro snadnou dorážku a první extraligovou branku kariéry.

„Měl jsem trošku strach, nevěděl jsem, co mě čeká. Nebyl jsem v extralize šest let, ale dopadlo do dobře, puk si schovám do obýváku,“ zubil se Macuh. „Hrálo se mi dobře, protože mám dobré bruslaře na křídlech, to já nejsem, já jsem na souboje.“

Po změně stran aktivita kohoutů značně opadla, přesto drželi Kladenské bez jejich největší posily Michaela Frolíka mimo nebezpečné pozice. A tak místo šancí diváky zvedaly ze sedadel šarvátky. Macuh si zatančil s Klepišem, olomoucký matador Švrček zase poslal k ledu dvacetiletého Ticháčka.

„Mám rád hokej, kdy je to vyhecované. Mě vyprovokuje něco docela rychle. Klepiš mi dal hrazdu, já mu ji vrátil a pak se to zvrtlo,“ líčil Macuh.

„Patří to k tomu. První zápas byl nervózní, led nebyl nic moc. Bylo to o soubojích,“ doplnil olomoucký trenér Jan Tomajko.

V závěru si ještě vzal v oddechovém čase u střídačky hlavní slovo Jágr, avšak plán ke srovnání nevymyslel, a tak po hubené výhře naskákali kohouti na Konráda jako už tolikrát za posledních osm roků, co vykonává pozici nezdolné kohoutí jedničky.