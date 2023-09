Máte snad znovu pochyby? Podceňovaná Olomouc chce smazat prognózy

Jenže má letos skutečně Mora na to, aby stejně jako loni opět dokráčela minimálně do čtvrtfinále play off, kam postoupila čtyřikrát za posledních pět dohraných sezon navzdory tipům a skromnějšímu rozpočtu?

ONLINE: Olomouc vs. Kladno podrobná reportáž od 18:00

„Chceme se posouvat, ale sezony jsou teď nesmírně vyrovnané. Jeden dva duely rozhodují o úspěchu a neúspěchu. Kdybychom měli loni o tři čtyři body méně, hodnotíme to teď úplně jinak,“ ví kapitán Olomouce Jiří Ondrušek. Kohouty čeká zvlášť těžká šichta, neboť přišli o nejproduktivnějšího hráče Jana Káňu a Tomáše Dujsíka, druhého obránce v klubové hierarchii. Rázný generální manažer klubu Erik Fürst jim nebyl ochotný dorovnat nabídky, a tak Káňu ulovily Vítkovice a Dujsíka zase Plzeň.

Proto jsou tentokrát na pochybách i mnozí z věrných fanoušků Morávky. Vidí, že by mančaft potřeboval ke spolehlivým veteránům Knotkovi s Nahodilem ještě šikovného centra a že pro úspěch bude nutné, aby se úzkému kádru konečně vyhýbala zranění obloukem.

Fürstův čich na hráče

Ale pozor, stejně tak nejde podceňovat Fürstův čich na hráče. Společně s realizačním týmem dokáže přivést borce, kteří v plechovém zimáku ožijí a nastartují kariéry. Ostatně i Káňa s Dujsíkem jsou toho příkladem. A vlastně nejen hráči, ale také trenéři Moták či Žabka. Navíc změn není mnoho, kabina i automatismy tak fungují lépe než na leckterých vyhlášených adresách. „A posily se ujaly dobře. Věřím, že kluky nahradí,“ povídá trenér Olomouce Jan Tomajko.

Trenér olomouckých hokejistů Jan Tomajko (vpravo) a jejich generální manažer Erik Fürst chtějí v nové extraligové sezoně menší marodku než v uplynulých letech. Snem zůstává semifinále, kam Hanáci ještě nepostoupili. Sezona jim začíná v pátek domácím zápasem s Kladnem.

„Zapadli suprově i do kabiny. V podstatě to je náhrada kus za kus. Věřím, že Honzu Káňu adekvátně ve střelecké pozici nahradí Aron Chmielewski,“ dodává Ondrušek.

Letní posila z mistrovského Třince zaznamenala ve čtyřech přátelských zápasech úctyhodnou bilanci 6+2. Zkušený Polák ukazuje, že má střelecké vlohy a cit pro hru, jež by byla škoda nevyužít. Ale až extraliga bude pro Chmielewskiho měřítko a tam musí ze čtvrté formace, na niž byl v Třinci zvyklý, přepnout do role tahouna týmu.

Sirota příjemně překvapil

Komplexního beka Dujsíka by zase měl nahradit ne příliš známý Jakub Sirota, pro něhož půjde ve 24 letech o první profi angažmá po přestupu z americké univerzitní ligy. „Musím říct, že příjemně překvapil. V létě jsem vůbec nevěděl, o jaký typ hráče jde, neviděl jsem ho. Ale je šikovný, silný na puku. Bál jsem se. Většinou kluci z Ameriky, co přijdou, tak to bývá spíš kus. Ale toto je výjimka. Bude dobrá posila,“ chválí Ondrušek nového kolegu, který si svými výkony hlasitě řekl o pozici v první pětce. V posledním přáteláku vstřelil dva góly.

Obránce Olomouce Jakub Sirota na tréninku.

Ondrušek jistě ví, o čem mluví. Vedle něj kromě Dujsíka vyrostl pro velký hokej například také Jan Jaroměřský nebo Jakub Galvas, který si po štaci v Americe letos zkusí Švédsko. Kromě Siroty by místo po Dujsíkovi mohl zaujmout i Tomáš Černý. Do áčka se otevírá prostor sedmnáctiletému Tomáši Galvasovi, bratrovi Jakuba.

„Vypadá výborně, herně bez problému, tím je u něj muskulatura. Trenéři mají před sebou těžké rozhodování, zda ho dát do kádru na úkor rizika zranění, nebo nechat v juniorce. Zápasy extraligy by jej jistě posunuly, na druhou stranu, pokud se v druhém utkání zraní a rok bude stát, nebude to nic platné. Je drobnější postavy, pokud narazí na velké chlapy, může to mít těžké,“ uvažuje realisticky Ondrušek.

Větší roli by zase měli mít útoční dravci Jakub Navrátil s Janem Bambulou, které si otestovala i reprezentace. Kabina Mory každopádně i letos působí bez větších hvězd. Ale to je právě to, co Olomouc paradoxně dělalo tak úspěšnou. „Takové kamarádství jako tady jsem ještě nikde nezažil, na ledě to je znát,“ řekl před časem gólman Jakub Sedláček, další posila, která nahradila Jana Lukáše, jenž odešel do Finska.

Brankář Jakub Sedláček měl na prvním tréninku v Olomouci dobrou náladu, stejně jako trenér Jan Tomajko.

O místo se podělí s matadorem Branislavem Konrádem, dlouholetou extraligovou špičkou v brankovišti. Bojovníci z Olomouce pomýšlí na mnohem víc než jen na to vyhnout se baráži. A je reálné, že se jim cíle i bez Káni a Dujsíka podaří dosáhnout, pochybám navzdory.

V dnešním (18.00) prvním kole sezony doma proti rovněž podceňovanému Kladnu je zase poženou natěšení fanoušci.