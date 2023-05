Hradečtí hokejisté dostali první posilu do útoku, Machovský nebude

„David byl v našem hledáčku delší dobu a když se letos naskytla možnost angažovat ho, začali jsme ihned jednat,“ uvedl Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu, „vidíme v něm zkušeného útočníka, který umí dát gól, a pevně věříme, že nám pomůže zlepšit naši produktivitu.“

Právě potřebná zkušenost bude do útočných řad potřeba poté, co už v průběhu veleúspěšné sezony ohlásili odchod již zmínění Lev a Cingel.

„Patřili k nejstabilnějším a nejlepším hráčům našeho mužstva po celou dobu jejich působení v Hradci. Oba dva zde zanechali silnou stopu a byli u našich největších sportovních úspěchů,“ ocenil Kmoníček přínos borců, kteří se s Hradcem loučili hlavně z osobních důvodů. Lev se vrací domů do Plzně, Cingel do brněnské Komety, která sídlí blíž ke Slovensku, odkud pochází.

Vedle změn v útoku je už také jasné, jak to bude v hradeckém mužstvu vypadat v brankovišti. Klub už dávno dopředu ohlásil příchod Patrika Bartošáka jako parťáka k Henri Kiviahovi. Jenomže v play off zazářil na konci zimy na výpomoc získaný Matěj Machovský a najednou byl ve hře i on. Už není, Machovský se dohodl na angažmá s Vítkovicemi. Nahradí tam Aleše Stezku, jenž zkusí štěstí v NHL.

Vedle brankáře Machovského nemůže kouč Tomáš Martinec pro příští sezonu počítat s obránci Mislavem Rosandičem a Richardem Nedomlelem. Oba si během sezony vyměnili kluby, Rosandič přišel z Liberce, Nedomlel do něj zamířil. Opoře Hradce v play off hostování skončilo a k dohodě na dalším angažmá nedošlo, Nedomlel se do Hradce vrátit nechce a bude hrát v rámci extraligy jinde.

Návrat do Hradce nečeká ani útočníka Kellyho Klímu, po hostování v Mladé Boleslavi míří z Hradce na hostování jinam.

Změn se dá očekávat ještě několik, o případné méně příjemné bude rozhodnuto po světovém šampionátu, jenž začne příští týden. Týkat se totiž může slovenského reprezentačního útočníka Olivera Okuliara. Loňská letní posila nezaujala patrně jen českou extraligu, a tak je možné, že přes ještě dvouletou smlouvu pokračovat v Hradci nebude.

Ve hře totiž může být angažmá v NHL. „Pokud nepodepíše smlouvu v NHL, tak by určitě měl pokračovat u nás, situace je otevřená, tam budeme vědět až v létě,“ uvedl Kmoníček.