Co hrozí Hradci za doping? Rozhodne extraliga, může anulovat výsledky

Při testování na začátku dubna objevil Antidopingový výbor ČR zakázané látky u hradeckých hráčů Graema McCormacka, Martina Štohanzla a Kevina Klímy. Během úterý pak klub vydal prohlášení, že hráčům pozastavil kontrakty.

Zároveň se od jejich chování distancoval, ač tvrdí, že činy hokejistů byly nevědomým a neúmyslným porušením pravidel.

Trojici může čekat až čtyřleté zastavení činnosti, ovšem co bude s klubem? Na stránkách antidopingového výboru se v článku 12 doslovně píše: „Jestliže jsou více než dva (2) členové týmu v Kolektivním sportu shledáni vinnými z porušení antidopingového pravidla v průběhu Akce, pak řídicí orgán Akce udělí týmu přiměřenou sankci (například ztrátu bodů, diskvalifikaci ze Soutěže nebo Akce nebo jinou sankci), a to navíc k jakémukoliv Důsledku pro jednotlivé Sportovce, kteří porušili antidopingové pravidlo.“

Z toho lze vyčíst, že finální slovo bude mít Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, jež extraligu řídí. Od ní ovšem zatím žádné podrobnější stanovisko nezaznělo.

„Do získání potřebných odborných informací a vyhodnocení případu se za APK LH ani vedení soutěže zatím nebudeme více ke kauze vyjadřovat,“ vzkázal šéf soutěže Martin Loukota během úterý.

Pokud by vedení každopádně chtělo, mohlo by Hradci třeba odebrat druhou příčku z předchozí sezony. Byť podobně přísný trest by byl překvapením.

Vítkovický útočník Rastislav Dej (27) hlídá hradeckého forvarda Martina Štohanzla (16).

V minulosti trestala disciplinární komise extraligy za požití zakázané látky například pardubického útočníka Jana Mandáta. Ten vyfasoval za pozitivní test na přítomnost kokainu dvouleté nepodmíněné zastavení činnosti. Tentokrát se případ mění především vyšším počtem proviněných.

Mimochodem na stránkách antidopingového výboru se dá dohledat kompletní seznam testů provedených v letošním roce. Výsledek? Jeden atypický nález z volejbalu, 158 negativních. A tři pozitivní hokejisté Hradce.