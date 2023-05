Vítkovice mají náhradu za brankáře Stezku, z Hradce přišel Machovský

V semifinále extraligového play off přispěl Machovský k postupu Hradce Králové právě přes Vítkovice.

„Všichni jsme jeho výkony v play off viděli. Je to špičkový gólman. V 29 letech má zkušenosti z české extraligy, ze zámoří, z KHL i z Finska. Navíc je to zase kluk z našeho regionu,“ uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček. „Jsem přesvědčený, že ve spojení s Lukášem Klimešem budeme mít opět velice kvalitní brankářskou dvojici,“ dodal.

Opavský odchovanec Machovský už chytal extraligu za Plzeň a Spartu, s kterou byl ve finále. V zámoří si vyzkoušel nižší soutěže AHL a ECHL, krátce byl také v KHL a ve finské lize. Do Hradce přišel na konci ledna po předčasném odchodu z Kuopia. V roce 2015 nastoupil jedinkrát v reprezentaci.