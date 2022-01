Sparťan Forman si „pětistovku“ neužil: Budějovice bych rád hodil za hlavu

Moc zarputilejších srdcařů ve Spartě v posledních letech nepůsobilo. V rudém dresu vstoupil Forman před jedenácti lety do extraligy, kromě osmnáctizápasového hostování v průběhu minulé sezony právě v Českých Budějovicích si v nejvyšší soutěži za žádný jiný celek nezahrál.

Proto jej tak bolelo, že nemohl oslavit svůj úspěch výhrou. Nebo aspoň důstojnějším výsledkem.

„Proti Budějovicím jsme zatím pokaždé předvedli hrozný výkon a ani jednou jsme si vyhrát nezasloužili. Nemyslím si, že by měly lepší tým, ale nedokážu si vysvětlit, proč nastoupíme do zápasu takhle a podáme podobný výkon,“ přemítal autor sedmi bodů v probíhajícím ročníku.

Porážka byla pro Spartu o to horší, že ji zosnovali její bývalí hráči. Úvodní branku vsítil Zdeněk Doležal, kmenový hráč Pražanů, kuriózní závěrečný gól zaznamenal střelou přes celé kluziště Jan Piskáček a dvakrát se radoval Lukáš Pech, který dosáhl na metu 250 tref v součtu extraligy a reprezentace.

„Všichni víme, že to je výborný hráč. Mrzí mě, že tenhle gól dal zrovna nám, ale přeju mu jen to nejlepší. Musím mu pogratulovat, hrál skvěle,“ chválil Forman někdejšího parťáka Pecha.

Pro sebe ani své spoluhráče však pozitivní slova neměl. Trápí jej nízká vyrovnanost sparťanských výkonů. Nečekaná prohra po úspěšné sérii, to není nic nového.

Ambiciózní Pražané jsou tak v tabulce až devátí, propadli se právě za České Budějovice a musí řešit, jak se co možná nejrychleji dostat vzhůru. Ani nejúdernější ofenziva v soutěži jim nepomáhá.

„Tři zápasy jsme odehráli super, ale teď jsme se zase vrátili zpátky. Kdybychom věděli, čím to je, tak věřím, že to dělat nebudeme. Chyby se ale pořád opakují. Něco si k tomu řekneme a musíme se zvednout, jinak to nejde,“ nabádal Forman.

Vinou porážky tak dosažení jubilea sparťanského bojovníka trochu zapadlo. „Pro mě ta pětistovka znamená opravdu hodně. Když jsem tu jako mladý kluk začínal, tak by mě to v životě nenapadlo. Tenhle zápas bych ale nejradši hodil za hlavu,“ smutnil.