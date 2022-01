Přece si nenecháme rozbít hubu! čertil se Jandač. O řeži ve Vítkovicích

Doma hrajeme tvrdě, vzkazuje obránce Koch Rozdal několik ostrých hitů, ale do šarvátek ve vypjatém závěru bitvy Vítkovic se Spartou Praha řízný obránce ostravského celku Patrik Koch nezasáhl. „Nebyl jsem na ledě. Kdyby ano, určitě by nějaká rána padla,“ řekl Koch po prohře 1:4. Čím to, že finiš duelu byl tak ostrý? Bitek na ledě byla spousta.

Bylo to emotivní. Chtěli jsme ukázat, že doma hrajeme tvrdě. Nějaký základ ta erupce hrubosti ale mít musela, ne?

Byly tam nějaké zákroky, každý to viděl. Z toho to vyplynulo. Po první třetině jste prohrávali 0:3. Jak si to vysvětlujete?

Sparta začala dobře. My jsme pak taky měli nějaké šance, bohužel jsme to nedokázali otočit, nebo to aspoň dotáhnout do remízy. Třikrát jste inkasovali v oslabení. To se vám často nestává.

Sparta má kreativní hráče, umí najít toho volného. Do příště to musíme zvládnout. Zato vy jste čtyři početní výhody tentokrát prováhali. Kde byla chyba?

Přesilovky nehraju, takže to nedokážu zhodnotit. Asi nám chybělo štěstí v zakončení. Snad to v dalším zápase bude lepší. Šance musíme proměňovat, přesilovky často rozhodují. Pěstní souboje na konci vaši spoluhráči vyhrávali. Pomůže to zapomenout na prohru a zvýší sebevědomí před nedělním utkáním s Plzní?

Důležité jsou body. Mrzí nás, že jsme je nezískali.