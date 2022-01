Pech po výhře na Spartě a jubilejním gólu: Hezká meta. Slavil jsem vnitřně

„Dneska to na nás nějak spadlo,“ komentoval krátce trefy zmíněného tria Pech, který se pozastavil i u výkonu soupeře. „Přesilovky hráli hezky, ale neměli moc střel. Asi je srazil neuznaný gól a naše branky ve druhé třetině.“

Bylo vidět, že k pražskému celku chová stále vřelý vztah.

Lukáši, jak jste vnímal atmosféru, když jste sem opět dorazil?

Dýchlo to na mě, zavzpomínal jsem na staré časy. I jak jsem se tady kousek chodil rozcvičovat... Ale je mi osmatřicet, nemohl jsem být nervózní nebo vyjukaný. Cítil jsem se dobře a v klidu. Soustředil jsem se hlavně na vlastní výkon.

Nechtěl jste tady vejít do domácí kabiny?

První kroky mířily špatným směrem (směje se). Napřed jsem zamířil do šatny domácích, ale jen pozdravit maséry. Zdravil jsem i některé kluky, co tady vyšli ven. Pak si zavoláme a napíšeme. Jsme stále v kontaktu.

Vstřelil jste dohromady 250. gól v národním týmu a v extralize, co to pro vás znamená?

Akorát, že jedu dál. Je to meta v tabulkách a hezká, to číslo je také krásné, ale já jsem hlavně rád, že jsme tady vyhráli. A mám radost, že mi to tam už padlo.

Čekal jste od 12. prosince. Došlo v kabině na lehké provokace?

Ne, vůbec. Ani já jsem to nijak neřešil. Nechtěl jsem každý zápas nesmyslně střílet, poslední utkání jsem nehrál dobře. Dneska jsem dostal krásnou přihrávku do prázdné branky a při přesilovce jsem zavřel oči. Jak v ní nestřílíme, tak jsem to zkusil a Sašovi to propadlo. Byl to šťastný gól.

Jaké to je, když se dvakrát prosadíte proti týmu, ve kterém jste strávil osm sezon?

Je to nádherné. Jsem rád, že se to stalo tady v O2 areně. Škoda, že nemohlo přijít více fanoušků. Chtěl bych moc poděkovat za milou podporu a poděkování. Vážím si toho. Běhal mi mráz po zádech.

Góly jste neslavil, jak moc hluboký je váš vztah ke Spartě?

Nechtěl jsem provokovat fanoušky, kteří si nějaká moje přehnaná gesta nezaslouží. Gól jsem oslavil vnitřně.

V sezoně je to třetí vítězství proti Spartě.

Na Spartu se chce vytáhnout každý soupeř, takže tady pro kluky je to strašně těžké. Hrají play off v podstatě celou sezonu. Teď hráli výborně a dnes jim to nesedlo. Mají velkou marodku a až budou kompletní, tak se ukáže jejich síla.

Chtěl byste Spartu jako soupeře ve vyřazovacích bojích?

Tabulka je hodně našlapaná. Stačí dvě prohry a jste na hraně postupu. Budeme samozřejmě rádi, když se do play off dostaneme. A když na nás vyjde Sparta, tak budu taky rád.

A co zisk titulu?

To je výzva. Vždycky chcete vítězit. Nejdete si zahrát, abyste nasbíral padesát bodů a nic z toho neměl, protože by se s vámi nikdo neradoval. Týmový úspěch je nejvíc, co můžete zažít. Každý hráč, který to zažil mi dá za pravdu, že titul je nejvíc.

Možná ještě pozice v národním týmu pro olympiádu vedle Milana Gulaše?

(Kroutí hlavou) No... Myslíte až čtrnáct dní po olympiádě? Tohle pro mě ne... S tímhle nepočítám, nikdo se mi neozval a ani bych to nečekal. Nemám to v hlavě. Soustředím se tady na další zápasy a když pozvánka přijde, tak přijde.

Milan Gulaš dal také ten 250. gól, a to jen pár týdnů před vámi - 21. prosince.

Mně chyběly dvě branky. Guli pak odjel na repre, kde se trefil asi třikrát nebo čtyřikrát, přeskočil mě a ve Zlíně jsme potom spolu jeli přečíslení na prázdnou branku. Řval jsem na něj, ať mi to dá, ale on to zkusil a asi od dvou hráčů se to odrazilo do brány. Pogratuloval jsem a vzal mu puk. Dneska pro kotouč dojel zase on, protože mi to vracel, tak jsme si z toho spolu ještě dělali srandu.