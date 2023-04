Vítkovický kouč Holaň: Finále si všichni přáli, ale ten poslední krok jsme neudělali

Cítíte, že jste na finále měli?

Hmm. Možná jo. Ale neměli, protože jsme nepostoupili. Ovšem ten poslední zápas se mohl zlomit na naši stranu, kdy Frigo (Petr Fridrich) v prodloužení ujel a měl to čistě na sobě, mohl proměnit. To samé v přesilovkách, mohli jsme to na svoji stranu překlopit. Nechci být „nenažraný“. Finále si všichni přáli, i my. Chtěli jsme postoupit, když se to tak neuvěřitelně dotáhlo z 0:3 na 3:3. Ale ten jeden poslední krok jsme neudělali.

V čem byl klíč série?

Možná nás trápilo, že se nám neprosadili střelci. Ti, co nám udělali postup do semifinále. Mueller s Bukartsem nám góly zařídili postup ve čtvrtfinále. Ale naše číslo jedna byl (gólman Aleš) Stezka. Celou sezonu i v play off. Byl to rozdílový hráč, který nás pořád držel v naději a šanci, že můžeme postupovat dál a dál. Nechtěl bych říkat, že zklamali střelci, je to týmový sport. Jen přesilovky nám nešly, jak bychom si představovali. Jsou to maličkosti.

Největší hvězda Peter Mueller přišel kvůli bodům. Čtvrtfinále zvládl velmi slušně, ovšem v semifinále ale vypadal až otráveně.

Možná otrávený z toho, že nedává góly a nemůže tím mužstvu pomoct. Měl nějaké drobnější zranění s tricepsem, prošel virózou, ale spoléhali jsme na to, že rozdílový gól dá. Hodnocení – základní část parádní, držel se na bodu na zápas. Peter vypadl pro zranění žeber, měl problémy s kotníkem. V tu chvíli zatáhl Laky (Dominik Lakatoš), který nasbíral spoustu bodů a gólů. Ale opakuji, zase je to o Stezkovi. Aleš udělal obrovský progres. Kluk, co před dvěma lety chytal za Havířov, podepisuje smlouvu do NHL! To je skok možná větší než zedník Gewiese na extraligu. (usmívá se) Fakt něco. Na něm byla naše hra založená. Ale zpátky k Muellerovi – od něj jsme gól čekali. Je to vždy o týmové práci, ale každý má svoji roli a tu má splnit. I když se soupeř připravuje. Přesto jsou momenty, třeba v přesilovce, kdy měl udeřit.

Vítkovický trenér Miloš Holaň udílí pokyny svým svěřencům

V semifinále tři zápasy chyběl Willie Raskob. Proč?

Nehrál kvůli výkonnosti. Ono to strašně vypadá jako... Ale – nechci nikoho kritizovat, protože za tu sezonu si to nikdo nezaslouží. Získat 102 bodů, být druzí, hrát celou dobu na špici, dvakrát série třinácti zápasů, kdy jsme bodovali, tak bych nechtěl nikoho kritizovat, ale Willie měl nejdřív problém první dva měsíce, než se srovnal s tím, kde je. My jsme ho brali jako ofenzivního beka, ale i ofenzivní bek musí splňovat podmínky bránění, a to v první řadě. Na defenzivě lpím, respektive lpíme společně s kolegy, a když se na to podívám v tom „sčotu“, je to hráč, který dostal nejvíce gólů. V play off je to sice paradox, ale když on byl v semifinále v sestavě, tak my jsme prohráli. I ten poslední sedmý zápas, když vezmu, tak zase byl u toho gólu. Je to obránce, který by měl ještě udělat step nahoru, ale hlavně v defenzivní činnosti. Vím, je subtilnější, není tak silný, ale má výborné bruslení, výborné myšlení dopředu, ale u ofenzivního obránce bych si představoval u ice timu, který on měl, zvlášť v přesilových hrách, daleko více gólů. Když vidím, že to není ani v tréninku, tak to potom u mě ztratí ten efekt. Když on to v přesilovce dostane ideálně nalité, tak ta střela nemá razanci, nemá přesnost a přesilovka jde dolů.

Nehrál ani Matěj Prčík.

Prča, abych to nazval dobře – bohužel nedostal tu příležitost. Hodně se dařilo Stehlíkovi s Gewiesem a nechtěli jsme to bourat. V sedmém zápase jsem dal radši Raskoba, ale na sedmičku. Dobře věděl, že nebude hrát, pokud by se nic nestalo. Ale přišla 3. minuta, Gewi to dostal do žeber a on šel do hry. Prča je hráč a v mých očích byl už loni, který si to musí v hlavě srovnat. Má obrovský potenciál. Má dobrou postavu, fyzický fond, dobré myšlení. Někdy je i kaskadér, ale myslím si, že takový mladý obránce tady ve Vítkovicích dlouho nebyl. Šanci dostane, i v základu, a záleží na něm, jak to pojme.

Co si teď počnete bez Stezky?

Nebude jednoduché ho nahradit. Věřím, že se nám sem někoho kvalitního podaří dostat. Nejen pro mě je nadstandardní gólman základ úspěchu. Něco máme rozjednané, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Brankář je základní stavební kámen.

Zapadá do této kategorie Matěj Machovský, o kterém se proslýchá, že by mohl skončit v Ostravě?

Jakákoliv jména jsou teď spekulace. Není to jednoduché, pracuje se na tom, sám jsem zvědav, jak to dopadne. Gólmani, které jsme oslovili, jsou pod smlouvami, není to jednoduché. Bude těžká práce udržet laťku, co Aleš nastavil. Věřím, že se to podaří. Nebo o to víc bude muset zapracovat obrana a brankáře podržet.

Mohl by být variantou Lukáš Klimeš?

Samozřejmě je to varianta. I když nechytal pravidelně, tak když nastoupil, vždycky předvedl vynikající výkon. Jak pracuje v každém tréninku, tak i on stojí za uvažování.

Kdo další vás opustí?

O Stezkovi jsme mluvili. Z obrany Patrik Koch, který má i nabídky z NHL. Na jednu stranu mě mrzí, že takový hráč jde pryč, ale určitě budu radši, když bude hrát v NHL než za Třinec. (usmívá se) Přeju mu to. Nebývá zraněný, nemocný, odehrál prakticky všechny zápasy, pokud zrovna nemá stopku za úlet, který k němu patří. Když je na ledě, soupeř to ví. Klasické Slovačisko, umí přitvrdit, když to soupeř nečeká. Někdy na hraně, ale typ obránce, který nám bude chybět. Jako byl Roman Polák, o kterém soupeř věděl, že je na ledě, tak Kochino je to samé. Každý je nahraditelný, ale je to na přemýšlení, jak ho nahradit typologicky. Odchází Honza Bernovský. Delší dobu se neprosadil, věřím, že když dostane nabídku jinde, porve se.

A co končící švédský centr Tobias Lindberg?

Když řekneme ten důvod, jako kreativní centr se za ty dva roky neprosadil. Je to sice dobrý bruslař, ale má velký deficit v defenzivě, ve vyhraných buly, ale hlavně jako kreativní centr ve vytváření šancí pro křídla a produktivitě. Tam jsme se rozhodli, že už ho nebudeme brát na další sezonu. Navíc je to cizinec, takže by měl být vidět, a to nebyl...

Prozradíte, kdo přijde? Ve hře jsou Jan Káňa či Stuart Percy.

Jména ode mě teď nedostanete, počkáme, až to klub oznámí. Ale věřím, že jsou to jména, která ostravskou veřejnost osloví, že to budou kvalitní hráči. V extralize se prosazují a já věřím, že tohle angažmá jim třeba pomůže ještě k něčemu lepšímu.