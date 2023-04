Vítkovice potvrdily odchody brankáře Stezky, Kocha a Lindberga

Šestadvacetiletý Stezka přišel do Vítkovic před dvěma lety z prvoligového Havířova, vypracoval se v jedničku týmu a prosadil se i do reprezentace. Teď je na odchodu.

„Aleš Stezka má namířeno do NHL a my mu to strašně přejeme. I touto cestou bych mu chtěl za nás za všechny ve Vítkovicích poděkovat a vzkázat, ať se mu daří, ať je v zámoří šťastný a spokojený s celou rodinou,“ uvedl Šimíček. Dodal, že vedení semifinalisty extraligy aktuálně jedná o příchodu jiného gólmana, který by vytvořil dvojici s Lukášem Klimešem. „Něco probíhá, ale uvidíme, jak to dopadne,“ řekl.

Po třech sezonách v klubu končí i slovenský reprezentační bek Koch, který bude podle Šimíčka v kariéře pokračovat v Třinci. Lindberg za Vítkovice hrál rok a půl.

„Našli jsme nějaké adekvátní náhrady, ale pořád máme nějaká dvě tři místa, která chceme doplnit. A není to jen doplnění do počtu, ale jsou to pro nás celkem klíčové věci. Hledáme nějaké top hráče. Na tom dennodenně pracujeme a věřím, že se nám to podaří a budeme moci kádr úspěšně doplnit,“ uvedl Šimíček.