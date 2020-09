Náš tým má sílu, je v něm dobrá chemie, věří pardubický kouč Razým

„Máme proti sobě nejúspěšnější extraligový tým posledních pěti let, navíc hrajeme u nich...,“ vypočetl kouč Dynama Milan Razým. „Ale jedeme tam s jasným cílem: eliminovat jeho sílu a podat co nejlepší výkon. Nikdo není neporazitelný,“ zdůraznil trenér Pardubic.



Proběhla příprava na nový ročník podle představ?

Nebyla přerušena karanténou nebo nějakými jinými opatřeními, takže tréninkový plán, který jsme si předsevzali, jsme do puntíku splnili. Nehráli jsme klasické přáteláky, ale utkání Generali Česká Cupu, která já osobně hodnotím velmi kladně. Mělo to větší náboj, kluci na ně byli natěšení. Hrálo se o body, umístění v tabulce. Kvalita tam tudíž byla vyšší. I z hlediska výsledků, kterých se nám podařilo dosáhnout, lze přípravu hodnotit kladně. Neberu to, že jsme se dostali do finále, kam jsme postoupili kontumačně - i po herní stránce to bylo dobré. Snažili jsme se kluky nachystat, jak nejlépe umíme, a věřím, že se to povedlo. Ale jak budeme doopravdy konkurenceschopní, ukážou až zápasy v extralize.

Změny v kádru Přišli: Martin Kaut (Colorado, NHL - do konce listopadu), Jakub Nakládal (Jaroslavl, KHL), Ondřej Vála (Idaho Steelheads, ECHL), Tomáš Zeman (Jukurit, SM-liiga U20), Tomáš Linhart (Hr. Králové), Lukáš Anděl (Jihlava), Valentin Claireaux (Zlín), Milan Klouček (Č. Budějovice, návrat z hostování) Odešli: Ondřej Kacetl (Brno), Michal Ivan (Zvolen), Tomáš Voráček (Poruba), Matěj Beran (Litoměřice), Johan Harju (neznámo), Denis Kindl (neznámo), Martin Látal (Litvínov), Daniel Voženílek (Č. Budějovice)

Neměl jste však k dispozici úplně všechny členy kádru...

Dlouhodobě nám vypadl Jan Zdráhal, který má zranění v obličeji, Matej Paulovič se zlomenou rukou a v závěru přípravy se k nim přidal i Michal Vondrka se svalovým zraněním - ale to bude snad brzy v pořádku. Stěpan Zacharčuk měl problémy dostat se sem z Ruska a ještě potřebuje dotrénovat. Věnují se mu naši kondiční trenéři.

Jak na vás současný tým působí?

Jsou to dvě věci. Když jsme do Dynama v prosinci 2019 přišli, pohyboval se tým na chvostu tabulky (což platilo i o těch předešlých sezonách) a jevil se poměrně odevzdaně. Pak se mužstvo vhodně doplnilo a podařilo se nám je „nakopnout“, v poslední čtvrtině soutěže jsme patřili k vůbec nejlepším. Dále se posilovalo, přišli Nakly (Jakub Nakládal), Claireaux, k nim noví mladí kluci, co bojují o místo v sestavě. Tým má myslím svoji sílu, naši filozofii přijal za svou. Řekl bych, že tam je i dobrá chemie, jsou zde zkušení i mladí hokejisté. Je důležité, aby jak trenérský štáb, tak i hráči táhli za jeden provaz. Jedině když si všichni budeme plnit vlastní povinnosti na sto procent, HC Dynamo Pardubice v sezoně 2020-21 může být celá organizace úspěšná.

Milan Klouček v přípravě odchytal většinu zápasů. Dostane zprvu v brance přednost, když se mezitím uzdravila jednička závěru loňské sezony Pavel Kantor?

Kánty je teprve pár týdnů v přípravě, chybí mu zápasová zkušenost. Kloudy ukázal svoje schopnosti. Pokud bude zdravý, do prvního zápasu je jasná volba.

Soupiska Dynamo Pardubice v sezoně 2020-21 Brankáři

41 Pavel Kantor 17. 8. 1991

35 Milan Klouček 30. 4. 1998

1 Vojtěch Nečas 22. 2. 2001 Obránci

65 Martin Bučko 13. 5. 2000

26 Rhett Holland 25. 9. 1993

23 Michal Hrádek 6. 2. 2002

29 Jan Kolář 22. 11. 1986

2 Juraj Mikuš 30. 11. 1988

87 Jakub Nakládal 30. 12. 1987

14 Ondřej Vála 13. 4. 1998

7 Stěpan Zacharčuk 30. 11. 1986

34 Jan Zdráhal 26. 5. 1991 Útočníci

24 Lukáš Anděl 24. 9. 1997

18 Matěj Blümel 31. 5. 2000

28 Valentin Claireaux 5. 4. 1991

22 Martin Kaut 2. 10. 1999

90 Robert Kousal 7. 10. 1990

88 Denis Kusý 8. 8. 1997

71 Ondřej Machala 11. 1. 1999

95 Jan Mandát 18. 11. 1995

67 Matej Paulovič 13. 1. 1995

44 Patrik Poulíček 10. 6. 1993

33 Vladimír Svačina 28. 4. 1987

12 Radoslav Tybor 23. 11. 1989

82 Michal Vondrka 17. 5. 1982

11 Tomáš Zeman 27. 4. 2001

60 Tomáš Rolinek 17. 2. 1980 Milan Razým hlavní trenér

Michal Mikeska asistent trenéra

Petr Čáslava asistent trenéra

Roman Višňák trenér brankářů

Petr Mocek kondiční trenér

Jan Kolář videotrenér



Zmínil jste dvě výrazné letní posily, zadáka Jakuba Nakládala a útočníka Valentina Claireauxa. Jak se vám v přípravě zamlouvali a co podle vás pro tým znamená speciálně příchod Nakládala, který také převzal kapitánskou štafetu?

Kuba je vůdčí hlas nejen na ledě, ale i v kabině. Mluví k hráčům - třeba po porážce ve Zlíně si vzal slovo - a řídí si je. To je ta pravá role kapitána. Věřím, že bude naší prodlouženou rukou. A že svými výkony i vystupováním bude týmu velmi prospěšný. Nechci to moc dělit na jednotlivce. Když to však vezmu po útočné stránce, budeme v první lajně zatím spoléhat na dvojici Kousal, Tybor, která se osvědčila. Druhá Poulíčkova lajna našla svoji tvář už v loňské sezoně, umí být nebezpečná. Claireaux je momentálně ve třetím útoku, stále k němu hledáme vhodné typy. Michal Vondrka se potýkal s těmi svalovými problémy... Pak je to na mladých, jak se vedle něho prosadí. Ale Valentin si taky musí zvyknout na herní styl, který tu chceme preferovat. Je to výborný bruslař, trénuje naplno, není s ním sebemenší potíž. Věřím, že jakmile začne extraliga, aklimatizuje se rychle a jeho výkonnost půjde nahoru.

Hovořil jste o Poulíčkově útoku se Svačinou a Mandátem. V přípravě se různě zkouší, ale tahle trojka vás asi přesvědčila, že do ní nemá smysl sahat.

Přesně tak. Mandy loni začínal v Kousyho lajně, když přišel Michal Vondrka, přesunuli jsme ho do druhé. Teď v přípravných zápasech dala první lajna deset gólů, druhá jedenáct. Třetí lajna pouze čtyři, čtvrtá tři, ale u ní už jich tolik neočekáváme. Teď tedy chceme ještě po té třetí, aby byla produktivnější.

Byl jste zklamaný z nevydařeného finále poháru s Třincem?

Tak jsem to nevnímal, šlo nám spíš o výkon. V tom prvním zápase byli Oceláři jasně lepší, přehráli nás i přestříleli. Dlouho jsme drželi přijatelný výsledek 0:1, ale pak jsme dostali dva góly, což dalo ráz odvetě. Porazit tak silného soupeře, jako je Třinec, o tři góly, je nesmírně těžký úkol. Dávali jsme si za cíl odehrát domácí zápas lépe než ten venkovní. Samozřejmě jsme chtěli zvítězit. Myslím, že jsme odehráli skvělou první třetinu, do půlky zápasu to bylo opravdu dobré. Kluci ukázali, že můžeme být rovnocenným soupeřem kterémukoliv extraligovému týmu. Pak přišla spousta vyloučení na obou stranách. Výsledek 3:3 nakonec nebyl tak špatný.