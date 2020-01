Vondrky byl plný led, přesto Dynamo padlo. Bod ale bereme, říká posila

Druhý tým tabulky versus extraligový otloukánek, který se klepe v boji o záchranu. To byl duel Sparty s Dynamem, jenže podle předvedené hry byste hádali, že role týmů je opačná. Pražané, kteří ještě nedávno trůnili na čele soutěže, dostávali od outsidera pořádně zabrat.

Pardubice dominovaly zejména v první a třetí třetině, navíc v prodloužení byly blízko vítězné trefě, když se v přečíslení objevil podruhé v rychlém sledu Michal Vondrka.

Jenže 37letému lídrovi přihrávka ani napodruhé nevyšla, místo toho se na druhé straně radoval z vítězného zásahu soupeř. Dynamo tak bralo „jen“ bod, kterým se v tabulce dotáhlo na předposlední Litvínov. „V naší situaci je ale bod ze Sparty super,“ hledal pozitiva Vondrka.

Není to ale vzhledem k předvedené hře přece jen málo? Sparta byla místy tragická.

Jéžiš, to já nevím, jaká byla. Já byl hlavně spokojený s naším výkonem a zbytek jsem neřešil. Když hraje poslední s druhým, tak bod rozhodně není málo. Neproměněné šance mě mrzí, ale bod je super.

V prvním zápase za nový tým jste dal hned gól, je to velké povzbuzení?

Jasně, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Povzbudilo to jak mě, tak celý mančaft. Vedli jsme 1:0, škoda, že jsme pak inkasovali. Ale až na pár výpadků jsme hráli dobře od začátku do konce.

Oproti Boleslavi jste v pardubickém dresu strávil proti Spartě na ledě výrazně více času (22:46), byl ten rozdíl náročný?

Náročné to bylo, ale mně to nevadí. Ač se zdá, že jsem už dědek, tak fyzičku mám furt dobrou. Jediné, co mě štve, je prohra. Já sám jsem jel na konci dvakrát 2 na 1, bek mi to ale vystihl. To mě štve. Ale v téhle situaci je bod na Spartě krásný.

Je to v něčem jiné, přijít z jednoho z nejlepších celků extraligy do týmu, který se strachuje o udržení?

Nemyslím si. Byl jsem sice s týmem jenom na rozbruslení, ale už tam jsem poznal, že Pardubice mají dobrou partu. Navíc se vrátil Rolas (Tomáš Rolinek), takže si myslím, že se to teď semkne. Jiné to samozřejmě je, pozice v tabulce se liší, ale jinak to není žádný velký rozdíl.

Možná je ale rozdíl v tlaku. Pardubice už hrají prakticky baráž, jelikož poslední celek v této sezoně automaticky sestupuje.

Pod tlakem jsou všichni. Já jsem zvyklý hrát pod tlakem dvanáct let. Vyzkoušel jsem si už podobné situace, hráli jsme play out s Chomutovem nebo Slavií. Ale věřím tomu, že to s Pardubicemi nastartujeme a začneme vyhrávat. Chci to klubu splatit a zabránit sestupu.



Takže jste nenašel kabinu s hlavami dole?

Ne, to ne. Myslel jsem si, že to tak bude, ale projev z naší strany byl dnes velice dobrý. Jenom se musí vypilovat nějaké situace, hlavně zakončení, abysme dávali víc gólů. Pak to bude dobré.



O vašem odchodu z Boleslavi se mluvilo dlouho. Jste rád, že už spekulace skončily?

Na rovinu, já jsem to vůbec neřešil. Mně to bylo tak nějak jedno, věděl jsem své. Trochu netransparentně bylo akorát řečeno, co se mnou bylo (Vondrka na přelomu roku vynechal několik zápasů, pozn. red.). Já jsem se ale tomu vždycky jenom smál, protože z toho pramenily ty spekulace. Byl jsem jenom zraněný, ale hned se z toho vyvozovaly nějaké přestupy. Nechci se k tomu ale už vracet.

Zklamal vás takový konec v Boleslavi?

Neřekl bych. Dohodli jsme se víc než férově, tenhle přestup je výhodný pro všechny tři strany. Vůbec jsem se v Boleslavi nerozešel ve špatném, naopak. Fakt se nic nestalo.