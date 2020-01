Jsem zpátky a chci týmu pomoct, tvrdí vítkovický obránce Gregorc

„Proč? To se zeptejte bývalých trenérů, já to nechci řešit. Co se stalo, to se stalo. Teď jsem zpátky, chci se dívat dopředu a pomoci týmu,“ prohlásil Gregorc.

Jak jste se dostal zpět?

Pan trenér Trličík mi zavolal, jestli chci zpátky, já řekl, že ano, takže jsme se domluvili a já se vrátil.

Kdy vás kouč zastihl?

Volal mi v pátek, v sobotu jsme se kontaktovali zase, řekli jsme si co a jak, v neděli jsem už startoval ze Slovinska a v pondělí jsem už trénoval s týmem.

Jak jste strávil měsíční pauzu?

Trénoval jsem. Nehrál jsem žádný zápas, takže to proti Litvínovu pro mě bylo hodně těžké. Chybělo mi to. Po skoro měsíci a půl bylo náročné se do toho dostat zpět. Ale musel jsem.

Trénoval jste sám?

Byl tam ještě Žiga Pavlin, který také neměl klub. K tomu jeden slovinský brankář a tři hráči, takže jsme byli každý den na ledě, v posilovně, ale zápas mi chyběl. Čekal jsem, kdo se ozve. Čekal jsem, až nakonec vyšly zase Vítkovice.

Překvapivé, ne?

Není obvyklé, aby hráč odešel a pak se vrátil zpátky. Ale stalo se. Teď to bylo rychlé, ze dne na den. Nastartoval jsem auto a jel.

Měl jste nějaký konflikt s bývalými trenéry?

Konflikt ani ne. Domluvili jsme se, že smlouvu ukončíme.