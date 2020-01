Další šťastný den Sparty, z bídy dva body. Bojovali jsme, chválil Pech

Poslední dobou slýcháte z úst sparťanů velmi často slova: „Dokážeme vyhrát, i když jsme v zápase horší.“ Díky tomu zůstávali Pražané dlouho na čele tabulky, z nějž je nakonec sesadily porážky s Kladnem a Zlínem. Namále bylo také v nedělní domácí partii se zoufalými posledními Pardubicemi, které už zahájily pomyslnou baráž o udržení a za body se ženou hlava nehlava.

„Musely vyhrát, to jsme věděli. Potřebují každý bod,“ byl připravený na odhodlání soupeře sparťanský mazák Lukáš Pech.



I tak bylo Dynamo většinu zápasu jednoznačně lepší. Otloukánka extraligy osvěžil příchod veterána Michala Vondrky, který při své premiéře v červenobílém dresu skóroval a dostal se do spousty šancí (včetně zmíněného přečíslení v prodloužení, kdy mu nevyšla přihrávka). Velkou hrozbou byl také aktivní Patrik Zdráhal, který hlavně v přesilovkách pálil jako divý a přidělával sparťanskému gólmanovi Machovskému spoustu práce.

Zato druzí Pražané toho v útoku moc nepředvedli. Jednou z mála možností byla tyčka Pšeničky, v dobré příležitosti se ocitl také Rousek, který však z bezprostřední blízkosti na Kantora nevyzrál. Obě akce včetně vyrovnávacího průniku Tomáška se odehrály v prvních dvou třetinách, v té třetí se už musel otáčet hlavně brankář Sparty.

„Macho zachytal výborně. On i Sedlo (gólman Jakub Sedláček) nás drží celou sezonu. Vždycky, když jsme vyhráli o gól nebo o dva, nám výborně začapali,“ chválil brankářské duo Pech. A zmínil ještě jeden důvod, proč brala Sparta po prapodivném výkonu dva body: „Bojovnost. Díky ní vyhráváme i zápasy, v nichž jsme horší.“



Pech odmítal slovo krize, které mnozí v souvislosti se dvěma porážkami a upachtěnými obraty v předchozích duelech zmiňovali. „Tolik bych to nehrotil. Ano, ze začátku sezony jsme hráli hezčí hokej, teď to vypadá trochu jinak. V žádné krizi ale nejsme,“ připomněl fakt, že je Sparta jen o bod za prvním Libercem.

Nutno také zmínit, že v bitvě s Pardubicemi scházelo několik opor mužstva. Chyběli beci Jurčina, Kalina nebo Piskáček, v útoku zase absentoval Forman. O dlouhodobé rekonvalescenci Kvapila ani nemluvě. „I já jsem nachcípaný,“ odkašlal si Pech. „Je tu plno juniorů a kluků z 1. ligy, kterým bych chtěl poděkovat. Nějak to lepíme, až se uzdravíme, budeme silnější. Chápu, že se náš současný výkon divákům asi nelíbí, ale vyhráváme.“

Pech bere podobně ubojovaná střetnutí jako trénink na zápasy play off, v němž by tentokrát Spartu po dvou neúspěších v předkole minimálně čtvrtfinále minout nemělo. „Bojovnost a nasazení, to budou rozhodující faktory. Plno kluků dnes hrálo do těla, vrhalo se do soubojů. Takové bude i play off,“ předpovídal.