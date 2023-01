Vondrka po návratu: Mohl jsem ležet na gauči, ale hokej mě pořád baví

Budějovický odchovanec začal letošní sezonu později. Naskočil začátkem listopadu do souboje s Hradcem Králové. Pak se ale zranil a znovu se vrátil až na páteční duel s Karlovými Vary. Byl tak u porážky 2:4, ale v neděli už přispěl k důležitému triumfu 6:2 nad Kladnem. Motor poskočil v tabulce na dvanácté místo.

Důležitý domácí dvojzápas skončil vyrovnanou bilancí. Mohli jste sice soupeřům odskočit, ale berete jednu výhru.

Jsem moc rád, že jsme hlavně porazili Kladno. Získali jsme důležitou výhru, ale čekají nás další zápasy, kdy se bude hrát o hodně. Proti Varům jsme si to prohráli sami i nepovedeným začátkem. S Kladnem jsme se drželi taktiky, soupeř nás pouštěl do přesilovek a my je využívali. To byl hlavní rozdíl.

Zatímco proti Varům jste rychle prohrávali 0:2, Kladnu jste ve 13. minutě odskočili na 3:0.

Vedli jsme a hrálo se nám lépe. Kladno sice mělo nějaké šance, udělali jsme pár chyb, ale Hrášek (brankář Dominik Hrachovina) nás podržel. Dopadlo to výborně, vyhráli jsme zaslouženě.

Čekali jste, že to bude vypjatý a ostrý souboj?

Jasně. Přišel plný stadion, hrálo se nahoru dolů. Kladno bylo agresivní a vysoko napadalo, my se toho snažili využívat. Povedli se nám brejky a udělali jsme si náskok.

Poměr vyloučených byl 2:8. Ukázalo se, jakou roli hraje, když jste disciplinovaní?

Určitě. Věděli jsme, že Kladno má nebezpečné přesilovky. Už v minulém zápase jsme neměli ani jednoho vyloučeného, dva jsou také ještě únosní. Přesilovky často rozhodují důležité zápasy.

V zápase řádili hlavně zkušení hráči Lukáš Pech, Milan Gulaš, Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Co jste na to říkal?

Před zápasem jsem se usmál, že když si stoupnou první pětky na led, tak nám bude dohromady asi tři sta let. Ale prostě to tak je. Jarda to má pořád v ruce, nikdo ho neodstaví. Pleky je šikovný. Nás pořád táhnou Guli s Pecháčkem. Všichni jsou pořád pro své týmy velmi přínosní.

Co jste říkal na Jágrův výkon?

Je to neuvěřitelné. Nedovedu si představit, že bych hrál skoro v 51 letech jako on. Klobouk dolů.

Mimo hru jste byl přes dva měsíce. Jak jste se cítil po návratu?

V neděli už jsem se cítil lépe než v prvním zápase. Navíc i mě ovlivnila viróza, která v týmu byla. Ale noha drží a věřím, že každým střídáním to bude jen lepší. Je těžké naskočit do rozehrané sezony a já se do toho dostávám postupně. V mých letech je to přece jen těžší. Stále to zdaleka není ono, ale kdybych nechtěl, tak bych mohl ležet doma na gauči. Chce to ještě trochu času.

Michal Vondrka (82) z Českých Budějovic se vrátil do extraligy.

Snažil jste se ihned po návratu povzbudit spoluhráče v kabině?

Jo, s klukama mluvím, ale bylo by dobré, abych na ledě předváděl adekvátní výkony, o které bych se mohl opřít. Ale dál věřím a zjistil jsem, že mě hokej pořád moc baví.

Znovu jste se potkali s Jiřím Novotným, který je nově asistentem. Chcete ostatním připomenout kouzlo loňské sezony?

Chceme v týmu navodit dobrou atmosféru. Abychom byli kompaktní a v kabině se projevovali i ti, kteří tolik nejsou slyšet. Aby vznikla parta jako loni, která jde za úspěchem.

V úterý hrajete od 18.30 hodin na Spartě, o víkendu máte doma Plzeň a Třinec. Všechno jsou to soupeři z horní poloviny tabulky v dobré formě.

Věřím, že to bude fajn a navážeme na dobrý výkon. Musíme hrát zodpovědně a pak není třeba se bát žádného soupeře.