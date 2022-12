Očekávání fanoušků jsou přehnaná. Budějovický manažer o možnostech i ultimátech

Při posledním domácím utkání a dlouho po něm rozhořčení fanoušci skandovali „Bojujte za Motor“, což v posledních letech nebylo zvykem. Prohra 0:3 a slabý výkon s Karlovými Vary umocnily frustraci jinak věrných příznivců klubu.

Křičeli to fanoušci oprávněně?

Pevně věřím, že hráči za Motor bojovali. Já to tak dělám neustále. Horší den přijde na každého, ale je pravda, že výkon proti Varům byl katastrofální.

Fanoušci spokojení nejsou. Nenamlsalo je loňské třetí místo?

Celkově jsou očekávání fanoušků přehnaná. Loňský rok se povedl náramně, ale od začátku přece nevypadal skvěle. Podzim nebyl úplně přesvědčivý, ale sedlo si to, tým se doplnil o Jirku Novotného a závěr byl úchvatný. Kdo si myslí, že to bude budějovický standard, tak musí být teď zklamaný. Loni se nám dařilo nad plán, letos mírně pod plán. Vidíme se jinde v tabulce, ale není to první místo.

Kritika příznivců klubu se snesla i na vás, a to hlavně po ultimátu pro trenéra Jaroslava Modrého. Vnímal jste to?

Ano. Ovšem veškeré okolnosti a důvody ultimáta nešlo zveřejnit v médiích. Ne všechno může vyjít na světlo světa.

Jak s odstupem berete poslední šanci pro Modrého před utkáním 13. kola s Plzní?

Rozhodně to nebyl neuvážený krok. Jestli to šlo udělat jinak se stejně úspěšným výsledkem, co se týče síly impulzu a následně zlepšených výsledků, o tom pochybuji. Po ultimátu jsme vyhráli čtyři ze šesti zápasů. To znamená, že zafungovala základní myšlenka – dát mužstvu výrazný impulz. Fanoušci a veřejnost našemu rozhodnutí netleskali. Ale nemají veškeré informace.

Neměly však tyhle věci zůstat uvnitř klubu?

I po kritice, která se snesla na moji hlavu a vedení, si myslím, že ne. Krátkodobě to zafungovalo a víc jsme ani neočekávali. Použiji-li metaforu, základní životní funkce pacienta díky elektrickému šoku naskočily, léčba ale potrvá.

Jakou jste měli místo Modrého připravenou alternativu?

Měli jsme připravené dočasné řešení. Buď by se osvědčilo, nebo by se muselo hledat ještě jiné. Ale konkrétní nebudu.

Jak silná je nyní pozice hlavního trenéra?

Asi jako každého trenéra, jehož tým je na předposledním místě v tabulce a nenaplňují se očekávání. Jako vedení si nemyslíme, že by síla kádru odpovídala předposlední pozici se stejným bodovým ziskem, jako má poslední. Náš tým má podle nás na o něco lepší umístění.

Co to přesně znamená?

Myslíme si, že tým má na pozici mezi šestým a desátým místem, což by nám dávalo slušnou výchozí pozici pro play off. Ale to jsou pouze papírové předpoklady, možná zbožná přání.

Co kromě výhry s Plzní obsahovalo ultimátum pro Modrého?

S trenérem jsme velmi vážně mluvili už po páté prohře v řadě, kdy jsme si nějaké věci řekli. Následný impulz zafungoval, ale další ukáže až čas.

Chystáte nějaké změny v hráčském kádru?

Všichni řešíme, jak týmu pomoci. Skladba kádru a finance jsou spojené nádoby. My nejsme v situaci, že bychom si mohli vyskakovat. Kádr je složený, má určitou kvalitu. Od jara jsou utracené prostředky, které si na něj můžeme dovolit. Pokud ho chceme doplnit, musíme si vystačit s trejdy. Možností jsou i krátkodobá hostování, ale spíše hráčů z nižších soutěží. Taková je realita. Do konce soutěže i přestupního termínu ještě zbývá dost času. Teď přichází období, kdy fanoušci chodí na stadiony v největším počtu, a třeba ti naši namotivují tým k ještě lepším výkonům a výsledkům.

Tým se podařilo oživit hostováním zkušených prvoligových hráčů. Obránce Patrik Marcel už je v Hradci Králové, ale stejně jako jihlavský útočník Tomáš Čachotský i zlínský obránce Daniel Gazda pomohl. Nicméně oba se vrátí do mateřských klubů, ne?

Ano, mělo by to tak být. U Gazdy je nyní dohoda do Vánoc. Teď má Zlín nové vedení, tak s ním budeme jednat, jak to bude dál. S Čachotským a Jihlavou jsme domluvení do 11. prosince a pak také probereme, jaké jsou možnosti. I týmy v první lize mají své potřeby a chtějí mít své nejlepší hráče na klíčovou část sezony. Ale daly jim šanci zahrát si extraligu a oni nám pomohli.

Naopak v Hradci Králové hostuje do 11. prosince útočník Zdeněk Doležal, o kterém se na podzim často mluvilo. Co s ním bude?

Má u nás platnou smlouvu, je náš hráč. Budoucích možností je víc. Je možné, že v Hradci Králové zůstane, nebo že se vrátí k nám a vybojuje si místo v sestavě, nebo že ho uvolníme jinam.

Co je s Michalem Vondrkou, který se vrátil, ale odehrál jen jedno utkání?

Má zdravotní problémy. Návrat do profesionálního tréninku mu přivodil zranění. Dá-li se do pořádku, určitě s ním počítáme.

Aktuálně máte největší problémy v obraně. Mimo hru jsou tři beci – Stuart Percy, Kristofers Bindulis a Petr Šenkeřík. Kdy budou zpátky v zápasech?

Percyho rekonvalescence pokračuje podle plánu. Už chodí na led, ale zatím trénuje bez puku. Bindulisovo zranění není vážné, ale nějaký čas léčení zabere. Šenkeřík měl virózu a zítra by měl hrát.

Co dělá hvězda z loňska Jiří Novotný?

Nevím o tom, že by se něco chystalo.

Zmínil jste, že si teď finančně nemůžete vyskakovat. Jak se klubu přesně daří v tomto ohledu?

Letošní vývoj je víceméně takový, jaký jsme očekávali. Už před sezonou jsme avizovali, že do ní jdeme znovu s výhledem ztráty. Na jaře jsme investovali do skladby kádru vše, co jsme mohli.

Partneři vám neubývají?

Ne. Ani se nikdo nedostal do problémů, aby neplnil to, co jsme si domluvili.

Základní část je v polovině, tým je u dna tabulky. Nebojíte se o extraligovou příslušnost?

Bojíme, ale strach nás doufám neparalyzuje. Extraliga je velice vyrovnaná, rozhodují maličkosti. Věřím, že po hrůzné sérii proher zvládneme i nějakou šňůru výher a dostaneme se výš. Podívejte se na Plzeň, která na tom před patnácti koly byla jako my a teď je šestá, bod za čtvrtým místem. Sparta s nabitým kádrem na tom byla před výměnou trenérů stejně jako my. Teď vyhrála všechny zápasy a je čtvrtá.

Předminulá sezona hrubě nevyšla a tým byl v extralize od začátku do konce poslední. Tehdy se však nesestupovalo. Je to těžké srovnávat, ale získali jste tehdy zkušenosti, kdy se rozhodnout pro jaké řešení?

Zkušenosti jsme získali, prožili jsme si tu hrůzu. Zní jednoduše, třikrát nebo pětkrát se prohraje, tak se vyhodí trenér. To přinese impulz, ale je nutné, aby nástupce byl schopný dělat lepší práci. Jinak jde o pouhý krátkodobý impulz. Navíc osobně kvůli pár prohrám nezměním pohled na trenéra, který nás loni dovedl ke třetímu místu, a teď by měl být neschopný? Stejně tak neotočím, že trenér Václav Prospal, který s týmem předvedl dominanci v první lize, na svoji práci najednou nestačí. Kouč Modrý je stejný, jistě opět zkušenější. Je otázkou, jak s nabytými zkušenostmi naloží. Ale s každou novou sezonou či dnem se podmínky mění a je nutné se umět přizpůsobit. Minulá řešení už dnes nemusí stačit.