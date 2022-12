ONLINE: Třinec hostí Budějovice, Boleslav čeká Sparta. Povedou opět Vítkovice?

Vítkovice drží čtrnáctizápasovou bodovou šňůru a poslední měsíc jsou týmem s nejlepší formou. Z posledních pěti duelů braly čtrnáct bodů a ze dvou vzájemných klání s Vervou vyšly s plným ziskem.

„Litvínov je však stejně těžký soupeř jako ostatní, mají rychlé přechody do útoku a dobré přesilovky,“ upozorňuje trenér Ridery Miloš Holaň na o skóre dvanáctý tým tabulky, který sice prohrál čtyři z předešlých pěti utkání, s Pardubicemi (0:1) ale v úterý držel krok. „Naše ofenzivní fáze bohužel nebyla dobrá,“ poznamenal litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Ještě víc gólově strádá Mladá Boleslav, která po třech výhrách v řadě podlehla nejprve doma Plzni (0:1) a posléze v Třinci (0:3). „Trenér měl po zápase trošku proslov. Věřím, že si to vezmeme k srdci a v pátek vyhrajeme,“ poznamenal bek Bruslařů Adam Jánošík před soubojem se Spartou.

Pražané se po návratu trenéra Miloslava Hořavy na lavičku rozjeli a během sedmi zápasů s ním neztratili ani bod. „Najednou máme úplně jiný přístup k práci, děláme věci správně a jdeme všemu naproti,“ uvědomuje si brankář Jakub Kovář.

Pohodová nálada se nese také kabinou Plzně, která naplno bodovala v minulých pěti střetnutích. Proti Olomouci se představí i s navrátilcem ze zámoří Jakubem Pourem: „Bude to po více než roce, co nastoupím v Plzni před domácím publikem. Určitě převládne natěšení, ale asi přijde i lehčí nervozita,“ připouští útočník Indiánů.

Ty čeká stabilní Olomouc, která se stále drží nejblíže za vedoucím tandemem Pardubice, Vítkovice. „Jsme rádi za to, kde jsme, kolik máme bodů, kolik práce je za námi, jaká je parta, ale všichni sport děláme pro konečný výsledek. Po sezoně si můžeme říct, jestli jsme spokojení, nebo ne,“ klidní euforii zkušený forvard Rostislav Olesz.

Obhájce mistrovského hattricku z Třince naráží na České Budějovice, s nimiž prohrál obě dosavadní vzájemná střetnutí. Z posledních šesti duelů vydoloval jen pět bodů, navíc třikrát padl kvůli brance inkasované v 59. minutě. Minulou neděli však udržel nulu proti Boleslavi a nyní se staví proti předposlednímu extraligovému celku.

Nejhůř si v poslední době vede Kometa, která vyhrála jediné ze sedmi předcházejících utkání. Vedle trenéra Martina Pešouta se tak na střídačku vrátil majitel klubu Libor Zábranský. „Nazrál čas, abychom to udělali. Znamená to, že chceme všichni pro tým to nejlepší,“ sdělil Pešout, kterého čeká pikantní souboj s Karlovými Vary, kde působil v minulé sezoně.

Zbylé dva duely 27. kola byly odloženy. Kladno před bitvou s Pardubicemi zasáhla viróza, náhradním termínem je 18. leden. Hradec proti Liberci zase nehraje s ohledem na nabitý program v Lize mistrů.