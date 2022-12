Nebojte se střílet góly. Proč je extraliga nejchudší za poslední roky?

Jen jedinkrát v historii samostatné české extraligy nepřesáhl v jedné sezoně průměr gólů na utkání hranici pěti branek (4,94).

Stalo se tak v sezoně 2005/06, kdy navíc jen čtyři hráči bodovali více než jednou na zápas: tři sparťané (Hlinka, Ton, Marek) a jeden slávista (Beránek).

V aktuálním ročníku padá za posledních patnáct let nejméně branek.

„A to je zkrátka špatně,“ zamyslí se pro iDNES.cz televizní expert Milan Antoš. „Lidi chodí na góly, mělo by je to bavit. A zábava to je, když padají góly a týmy se přetahují o skóre. Pokud to je 1:0 nebo 2:0 a ačkoliv se může hrát pěkný hokej, tak fanoušky prostě nebaví,“ míní.

Po 26 kolech a 181 zápasech nastříleli hráči v extralize 938 gólů, tedy v průměru 5,18 na utkání.

Autor pátého gólu Tomáš Fořt z Mladé Boleslavi se bouřlivě raduje z obratu svého týmu. Ondřej Beránek z Karlových Varů oslavuje gól.

Pravidelně nejofenzivnější tým extraligy Sparta i přes zlepšené výkony v posledních kolech zatím střelecky strádá. V přepočtu vstřelených branek na jedno odehrané kolo bychom v extralize našli jen pět horších týmů.

Přitom právě Sparta jako jediný tým v historii extraligy dokázala překonat hranici dvou set vstřelených branek v sezoně, a to hned čtyřikrát. Stejně tak drží rekord v počtu nasázených gólů doma, venku i v jednom zápase (13 - spolu s Kladnem).

Pražané se aktuálně snaží po výměně trenéra zaměřit především na obranu, a přestože Miloslav Hořava často tvrdí, že hráči můžou děkovat hlavně skvělým brankářům, pokrok ve zvládání defenzivních úkolů je patrný.

„V obraně jsou kvalitní hráči, po změně trenéra najednou vědí, co mají dělat, a postupně to do sebe začíná zapadat. Sparta má obranu postavenou na silných hráčích. Jsou schopni útočníky odtlačit a není náhoda, že Pardubice a právě Sparta teď dostávají málo gólů,“ uvádí Antoš příklad.

Kvalitní obrana, nebo marný útok?

Dlouhodobě se chválit za málo inkasovaných branek může Třinec, koneckonců právě poctivá práce směrem dozadu ho dovedla v uplynulých sezonách k mistrovskému hattricku.

A bylo by logické, pokud by se ostatní týmy chtěly vítěznou strategií inspirovat. Koneckonců defenziva platí i na mezinárodní úrovni - vždyť Finové na posledním mistrovství obdrželi v základní skupině za sedm zápasů jen čtyři branky.

„Ale nevěřím tomu, že by se extraligoví trenéři inspirovali právě tím. Každá liga má vlastní styl hokeje a nemyslím si, že se extraligové týmy snaží kopírovat třeba finský národní tým, protože staví úspěch na defenzivě,“ prohodí trenér národního týmu Kari Jalonen, se kterým souhlasí i Antoš.

Finský forvard Joel Armia (10) slaví úvodní gól v duelu proti Česku, za útočníkem Montrealu zklamaný Hynek Zohorna (20).

„Také si to nemyslím. Jde o názory trenérů, kteří někdy upřednostňují obranu a defenzivní práci celkově. Navíc obranu se snadno naučíte, na útok už potřebujete mít kvalitní hráče, kteří mají nápad a dokážou něco vymyslet,“ nadhodí další důvod nízkého počtu vstřelených gólů.

Už devětkrát rozhodl v aktuální sezoně utkání extraligy jediný gól, navíc třikrát z toho se ho diváci dočkali až v prodloužení nebo nájezdech. Přesně v polovině ročníku tak týmy vyrovnaly počin z celé minulé sezony. V dalších šesti zápasech padly jen dvě branky, ve 33 duelech pak tři.

V tomto ohledu patří česká liga mezi nejnudnější. I ve Finsku, jehož národní tým za tři roky vyhrál olympijské hry a dvakrát světový šampionát, nabízí místní Liiga více gólů, konkrétně 5,26 na zápas.

Pro srovnání: ve Švédsku za 171 utkání nasázeli hráči 949 branek - tedy 5,55 v průměru. A ve Švýcarsku jsou čísla následující: 1075 branek, 5,84 gólu na zápas.

Roman Červenka v dresu týmu Rapperswil-Jona.

Ve dvou posledních sezonách v extralize gólový průměr vždy klesal, ovšem postupně jen o desetinu. Tentokrát propad sahá téměř k hranici půl gólu.

Průměr počtu gólů na zápas v extralize 2021/22 – 5,53

2020/21 – 5,63

2019/20 – 5,75

„Jde o to, jaké má trenér hráče. Má nějakou představu o hokeji, který chce hrát, ale když vidí, že jeho tým není schopný dát gól, je logické, že taktiku postaví na kvalitní obraně,“ omlouvá Antoš extraligové trenéry.

„Většinou je to tím, že se daný tým ocitá v krizi a potřebuje vyhrát. Tím pádem se soustředí na obranu a snaží se potrestat jednu chybu, kterou jim soupeř nabídne. Celou dobu brání a hraje na protiútoky, což se mu ovšem proti špičkovým týmům nedaří. Trenéři zkrátka nemají takové hráče, kteří by chyby trestali,“ kritizuje.

Do produktivity v probíhající sezoně nejvíce přispívají ofenzivní dua dvou nejlepších týmů Peter Mueller s Dominikem Lakatošem z Vítkovic a Lukáš Radil s Tomášem Zohornou z Pardubic, doplňuje je také Martin Růžička z Třince. Nikdo další se ovšem statistickou bilancí více než jednoho bodu na utkání chlubit nemůže.

„Celkově máme my Češi problém se zakončením. Ti, co se starali o produktivitu, odešli do NHL. Naopak ti, co zůstali, zkrátka nejsou v koncovce na takové úrovni, ke všemu obránci hrají velice precizně. Jsou schopni chránit prostor, útočníci se složitě dostávají do střeleckých příležitostí. Už ze své zkušenosti, když jsem ještě hrál, bylo poznat, že Češi nemají zakončení na takové úrovni jako zbytek světa,“ pozoruje Antoš.

On i Jalonen také nezávazně na sobě uvedli další shodný jmenovatel. Nabitý program.

„Třeba Hradec hrál ještě nedávno ofenzivně, hrál hodně aktivní hokej, teď už tomu tak není,“ všímá si Antoš. Právě Hradec kromě extraligy stále ještě svádí souboje s evropskými kluby v hokejové Lize mistrů.

„Celkově je pro hráče tato sezona velmi složitá. Hrají hodně zápasů, ani vlastně nevím, proč je takový los. V programu mají týmy tři zápasy týdně. Nedivím se, že už vyhlíží vánoční přestávku,“ říká Jalonen.

„Ofenzivní hokej vás stojí daleko víc sil. Pokud hrajete jeden zápas za druhým, tak je lepší se soustředit na obranu. Hrát hokej na brejky a snažit se využít každou šanci. Nějakým napadáním rozehrávky plýtváte velké množství energie,“ dovysvětlí Antoš.

Ať už za problémem stojí mizerná koncovka, kondice, nebo až příliš dobrá obrana na české poměry, je jasné, že trable sahají mnohem dál než pouze do aktuální sezony extraligy.