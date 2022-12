Plzeňský Hrabík o reprezentační nominaci: Splnil se mi klukovský sen

I díky tomu dostal premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace. „Chci podat nejlepší výkon a důvěru splatit,“ říká třiadvacetiletý útočník Kryštof Hrabík.

Dobrá a špatná zpráva v jeden den. Nejprve jednozápasový trest, pak nominace do národního týmu. Jak jste to vstřebával?

Nejdříve přišla ta horší. V pátek nemůžu hrát proti Olomouci kvůli disciplinárnímu trestu. Beru to tak, jak to je a budu připravený na neděli. Té lepší si samozřejmě nesmírně vážím. Splnil se mi klukovský sen. Na druhou stranu, nechci se jen zúčastnit. Chci také něco předvést, a říct si třeba i o další pozvánku.

Doufal jste, že by pozvánka na turnaj Euro Hockey Tour mohla přijít?

Nečekal jsem to. Snažím se v Plzni podávat co nejlepší výkony a pozvánka do reprezentace je odměnou. Moc se těším na to, až si opět obleču dres národního týmu. Jsem za to opravdu moc rád.

Vzpomenete si, kdy jste ho měl na sobě naposledy?

To bylo asi na juniorském mistrovství světa, už je to pár let. Musím přiznat, že mi to chybělo. Hrát za národní mužstvo je vždy speciální. Ale určitě jsem s tím teď nepočítal. Budu chtít podat co nejlepší výkon a důvěru splatit.

Našel jste v nominaci některé hráče z vašeho ročníku?

Pár kluků znám. Úplně teď nevím, jestli jsme stejné ročníky, ale známe se z různých akcí a tréninků. Když jsem viděl nominaci, pár kluků jsem tam poznal. A určitě si tam najdu někoho, s kým si popovídám. (úsměv)

Přesun do Plzně zatím pro vás vypadá jako správný krok. V šestadvaceti zápasech extraligy jste si připsal devatenáct bodů.

Jsem v Plzni moc spokojený. Všechno se odvíjí od prostoru, který na ledě dostávám. Za ten jsem nesmírně šťastný a snažím se to týmu vracet. Zatím to vychází, doufám, že to bude pokračovat. Jít do Plzně bylo dobré rozhodnutí. Neměnil bych.

Posunul jste se opět do první formace Škody. Co na to říkáte?

Pořád se snažím hrát svoji hru, která mi vyhovuje. Nemyslím na to, jestli jsme v první nebo ve třetí lajně. Snažím se pohybovat v místech, kde si myslím, že mi to prospívá. Jsem rád, že jsem se posunul do první pětky, ale hra se nijak nemění. Snažím se soustředit na sebe.

Na úvod jste si prošli těžkým obdobím, museli se ze dna tabulky hrabat výš. Zocelilo vás to?

Začátek určitě nebyl úplně ideální. O to více si teď vážíme výher, které máme. a toho, kde v tabulce jsme. I kvůli tomu, čím jsme si na začátku prošli, věřím, že jsme nyní silnější. Nikdo z nás už to nechce zažít znovu. Snažíme se jít zápas od zápasu. Nekoukáme doleva doprava, soustředíme se jen na sebe a svoji hru.

Nyní vás čeká série těžkých zápasů se soupeři, kteří jsou v tabulce před vámi. Jak se na to dá připravit?

Těžké to určitě bude, ale my se nekoukáme, s kým hrajeme. Chceme hrát naši hru. Dokázali jsme si, že porazit můžeme i velké soupeře. Nevidím důvod, proč bychom je nemohli potrápit a porazit znovu. Tabulka je vyrovnaná a rozhodují detaily. Vyhraje ten, který je lépe připravený.

Blíží se Vánoce. Dopadá sváteční nálada i na vás?

Mimo stadion to člověk vnímá. Už jsem pár let doma na Vánoce nebyl, takže si to letos určitě užiji. Ale jakmile se vleze do kabiny a je čas trénovat nebo hrát, tak člověk přepne a nevnímá, jestli jsou Vánoce, nebo ne. Každý se snaží na ledě podat nejlepší výkon.