Houdkova premiéra: dva sparťani v nemocnici. Msta je normální, řekl

„Divočina, crazy,“ shodli po zápase Ladislav Čihák i Uwe Krupp, trenéři Plzně a Sparty, která ve čtvrtek v úvodním extraligovém duelu vyhrála 7:6 v prodloužení.

Víc než k hokejovému představení svá slova mířili ke dvěma hromadným bitkám. V hlavní roli: 19letý plzeňský obránce Houdek.

„Nějaký blbec,“ hodnotí sparťanský obránce Adam Polášek.

„Doufám, že mu disciplinárka dá trest, jaký si zaslouží,“ přidává kapitán Michal Řepík.

Ano, disciplinární komise Houdkovo počínání opravdu řešila, potrestala jej zákazem startu ve dvou soutěžních zápasech.

Chování plzeňského teenagera vskutku vybočilo. Ve druhé třetině naskočil poprvé na led, kde strávil dvacet sekund. Následně po přerušení přijel zezadu za Kvapilem, jednou z největších sparťanských hvězd, a tvrdým krosčekem do zad ho poslal k zemi.

Sparťan Miroslav Forman (vlevo) se v bitkařském souboji utkal s Matyášem Kantnerem z Plzně.

Pak téměř dvoumetrový a stokilový junior dobil 30letého Jana Piskáčka, jenž z ledu odcházel s monokly a pomláceným obličejem.



„Úder byl veden zezadu a zcela mimo Kvapilův zorný úhel,“ stojí v tiskové správě svazu. „Úder nemohl žádným způsobem očekávat ani se mu jakkoli bránit. Podle zápisu o utkání protihráč zápas kvůli zranění prsního svalu nedokončil a lze se důvodně domnívat, že ke zranění došlo právě v důsledku uvedeného zákroku.“

Důvod Houdkova jednání? „Nějaký hráč (Kvapil, pozn.), ani nevím kdo, zbytečně vysekl našemu hokejku z ruky. Zastal jsem se ho. Nečekal jsem, že upadne, že jsem udeřil takovou silou. Pak se to semlelo,“ vysvětloval následně Houdek. Předem instruovaný, co (ne)má říct, a po celou dobu rozhovoru hlídaný tiskovou mluvčí Plzně.

Kupa gólů i bitek. Sparta na úvod přetlačila Plzeň v prodloužení Otevření nové extraligové sezony přineslo velké emoce, které zastínily hokejovou parádu, jakou oba týmy předváděly. Úžasnou spolupráci plzeňského dua Milan Gulaš (2+2) a Tomáš Mertl (1+3), parádní výkony sparťanského obránce Jana Košťálka (2+1), útočníků Jiřího Smejkala (1+2) a kapitána Michala Řepíka. A první body pro oba ambiciózní kluby.

Následná bitka s Piskáčkem? „Ani nevím, kdo to byl,“ zopakoval Houdek. „Šli jsme se pomstít, v hokeji je to normální. Nekoukáte doleva ani doprava. Pro mě je přirozené, že se spoluhráče zastanu.“

Záměr, že by šel na led jedině pro bitku, odmítl. Stejně jako jeho trenér Ladislav Čihák: „Potřebovali jsme oživit, přitvrdit. Je mladej, na ledě byly emoce. Nechci říct, že se měl chovat šetrněji... Postavil se k situaci, jak sám uznal za vhodné. My mladým šanci chceme dávat, tak proč jim ji v těžkých zápasech neumožnit. Zákrok na Kvapila by se asi dít neměl, ale jsem k tomu tolerantní.“

Sám Čihák naznačil možné jádro problému. Houdek nervozitu před premiérou v extralize přiznal. Bylo tedy šetrné poslat poprvé na led 19letého juniora ve druhé třetině za stavu 3:3, už po jedné proběhlé hromadné bitce, navíc v O2 areně?

Dost možná ne.



„Mrzí mě, že zůstal (Kvapil, pozn.) na zemi,“ uznal přehnanou reakci Houdek, pro něhož v ten moment zápas skončil. V zápise mu nyní svítí 39 trestných minut a 20 odehraných sekund.

„Nenecháme se mlátit, nebudeme se bát,“ upozorňuje kapitán Sparty Řepík, střelec dvou branek.



„Nevím, co si chce Houdek dokazovat. Stupidita na led nepatří. Kdyby zastavil, omluvil se, ale když tam pak ještě chce jezdit s rameny a dělat, že za nic nemůže, to je čistě jeho problém, prostě bude bitý,“ přidává Polášek.



Pomlácení však skončili spíš Kvapil s Piskáčkem. Oba odjeli do nemocnice, Piskáček s podezřením na otřes mozku, Kvapil kvůli zranění prsního svalu.