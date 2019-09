Spartu vítězství zabolelo. Snad bude disciplinárka jednat, doufá Řepík

Stejně jako góly totiž poznamenala průběh utkání i tresty nabitá druhá třetina. Fauly a hromadné rvačky narušily duel v jeho polovině, načež se zraněním z utkání odstoupily domácí opory Jan Piskáček a Marek Kvapil. Nejaktivnějším bijcem byl plzeňský bek Michal Houdek, 19letý nováček, který si z dvacet sekund dlouhého prvního střídání odnesl trest na pět minut plus do konce zápasu. „Snad bude disciplinárka jednat,“ přeje si kapitán Sparty Michal Řepík.

Bitek bylo víc než dost, že?

To už vyplyne z těch situací. Ale když už k tomu dojde, nebudeme se nechávat mlátit nebo se bát. Zhostili jsme se toho dobře.

Ukázala se při hromadných šarvátkách týmovost Sparty?

Řekli jsme si, že když k nějaké podobné situaci dojde, musíme tam jít všichni do jednoho. Je jedno, kdo tam zrovna je. Bylo by blbé, kdyby sem přijela Plzeň a mlátila nás tady, u nás doma. Zhostili jsme se toho dobře a jsme rádi, že jsme to nakonec všechno zvládli.

Byl zákrok zezadu na Marka Kvapila v přerušené hře nefér?

Popravdě jsem to úplně neviděl. Slyšel jsem ale, že to byl krosček zezadu. Doufám, že se na to disciplinárka podívá a dá (Houdkovi) takový trest, jaký si zaslouží.

V takových chvílích je asi důležité udržet chladnou hlavu a neoplácet.

Po druhé třetině jsme si už říkali, že se nesmíme nechat vyprovokovat, že oni do toho takhle půjdou a budou nás chtít dostat na trestnou. Což jsme nějakým způsobem zvládli. Co jsme ale nezvládli, byla naše hra ve třetí třetině.

Ideální nebyla ani ta první. Vedli jste rychle 1:0, o přestávce už to ale bylo 1:3.

Jo, něco jsme si pak k naší hře řekli. Diktovali tempo hry, dávali to za naše beky, byli všude první. Nám se vůbec nedařilo. Něco jsme si k tomu pověděli, nastoupili jsme podle našich představ a povedlo se nám otočit.

Obratů bylo víc než dost. Parádní reklama na start sezony, že?

Bylo to super, takový play off zápas. Spousta emocí na začátek sezony. Jsme určitě rádi za ty dva body, ale škoda, že jsme nezískali všechny tři. Měli jsme je nalomené, nevím, jestli jsme se pak báli o výsledek. Začali nám tam sázet jeden gól za druhým.

Šlapalo to i vaší první formaci, třeba přihrávka Kvapila na vás byla brilantní.

To bylo výborné, bohužel ale nevíme, jak je to teď s Kvápou. Nedohrál zápas, má nějaké zranění. Uvidíme, jak to bude zítra vypadat. Spolupráce s ním byla parádní, takže pokud by teď nějakou chvíli nehrál, hodně by nám chyběl.

Máte za sebou první zápas coby kapitán, jaké to bylo?

Nijak si to nepřipouštím. Nějaká zodpovědnost tam samozřejmě je, ale nemyslím na to. Snažím se odvést co nejlepší práci pro Spartu a v tom budu pokračovat.