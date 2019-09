Birner o duelu se Spartou: Utkání mělo vývoj, o jakém se nám ani nezdálo

„Hodně gólů, diváci nadšení, trenéři zralí na blázinec,“ glosoval neuvěřitelné drama asistent trenéra hostů Jaroslav Nedvěd.



Jeho tým sice inkasoval už po minutě hry, bleskově však zápas otočil. V čase 3:43 za stavu 1:3 z pohledu domácího týmu Justina Peterse v liberecké brance vystřídal Marek Schwarz. I ten však do konce divoké úvodní části třikrát inkasoval.

Před první přestávkou svítilo na kostce nad ledem pro domácí děsivé skóre 2:6. „Utkání mělo vývoj, o jakém se nám ani nezdálo, Sparta byla všude dřív a výsledek odpovídal tomu, co se v úvodních dvaceti minutách dělo,“ uznal liberecký útočník Michal Birner.

V kabině si pak vzal slovo zkušený obránce Ladislav Šmíd, aby tým nahecoval. „Museli jsme na sebe trochu houknout, vysvětlit si, jak to má být a naštěstí to zafungovalo,“ řekl náhradní brankář Marek Schwarz, který nakonec odchytal téměř celé utkání.

Ve druhé třetině Liberec umazal svou ztrátu ze čtyř na tři góly. Byla to však jen předzvěst skvělého obratu. V závěrečné části Tygři díky dvěma trefám Birnera a jedné Bulíře vyrovnali na 7:7 a v prodloužení zakončoval kombinaci do odkryté branky opět Birner, který tak zkompletoval hattrick. „Nejsem žádný extra střelec a každý gól je hezký, ale hlavně jsem rád, jak zareagoval celý tým a naše lajna, která má mužstvo táhnout,“ řekl Michal Birner.



Bílí Tygři nastoupili k zápasu se Spartou pouhý den po sobotní výhře 6:3 v Hradci Králové. Oba zápasy ukázaly velkou ofenzivní sílu týmu, ale 10 inkasovaných gólů není dobrou vizitkou obrany.

„Není to jen o becích a brankáři, je to práce všech pěti hráčů na ledě. Že dáme nějaké góly, to my víme, ale hra dozadu je o tom, jak je kdo schopný se obětovat. Posledních dvacet minut zápasu se Spartou ukázalo, že to dokážeme,“ prohlásil strůjce obratu Michal Birner.