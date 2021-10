Minely kvůli litvínovskému mantinelu. Možná záměr, smál se potupený brankář Komety

„Možná by se to mohlo nechat zkontrolovat. Nechci samozřejmě nikoho podezřívat, ale možná je to i záměrně,“ smál se brněnský gólman Matej Tomek. „Když se to stane za deset kol dvakrát, asi tam nebude něco v pořádku.“

Když litvínovský Stehlík puk nahodil podél mantinelu do útočného pásma, Tomek si pro něj vyjel za branku. Ale ejhle! Kotouč se kus před ním odrazil před prázdnou klec a Havelka ho do ní bezpečně dopravil.

Stejně to nedávno odskákal pardubický Klouček, puk změnil směr na stejném místě, nedaleko od výjezdu rolby. Verva tehdy taky kuriózně vedla 1:0, ale nakonec rupla 4:7.

„Shodou okolností vím, že Klouček tenhle gól dostal, díval jsem se na něj na videu před zápasem. A říkal jsem si, že si dám pozor, jenže mantinely jsou nepředvídatelné,“ krčil Slovák rameny. „Asi bych se měl zeptat domácího brankáře Godly, je tu druhý rok a o těch mantinelech ví víc,“ zmínil svého krajana.

Moment, při kterém zůstal za brankou jako kůl v plotě, prý Tomka neovlivnil. „Život jde dál, stane se. Bylo to mimo moji kontrolu a vyhodil jsem to z hlavy. Měli jsme před sebou ještě 57 minut.“

Domácí útočník František Lukeš tvrdil: „Nevím, jak to postavili ledaři, ale vyšla z toho střela do prázdné. Je to jen náhoda.“

Ovšem i ve 2. třetině přišel další odraz z podobného, ne-li totožného místa, domácímu Godlovi to však nezavařilo.

Zápas přinesl i jiné příběhy. Gól hostujícího Malleta bruslí na 2:2, který nejprve sudí neuznali, po první konzultaci s videem taky ne, ale po další už ano, neboť videorozhodčí nakonec našel průkazný záběr. Anebo bolestivé zranění domácího dříče Jurčíka, vytaženého ze Sokolova. Skočil do Rothovy dělovky, dostal pukem do obličeje a zkrvavený musel do nemocnice. Šili mu tržnou ránu u spánku a na sociálních sítích pak hlásil, že se v rámci možností cítí dobře.