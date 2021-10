V mínusu být nemůžeme, takhle mančaftu nepomůžeme, ví kapitán Komety

Na tuhle sezonu se celá Kometa těšila víc než jindy. Návrat diváků na stadiony napumpoval do její arény energii. Proměnit ve výsledky se ji ale v prvních deseti kolech nedařilo podle představ.



„Vyhrajeme nějaký zápas venku a pak to nepotvrdíme doma. To je špatně nejen do tabulky, ale i kvůli lidem. Těší se na zápas, chodí jich nejvíc v republice, jsou parádní. Jsme za ně rádi, jenom nejsme schopni na to navázat výsledky. To nás brzdí,“ uvědomuje si Zaťovič.

Bodování prvního útoku Komety Petr Holík 9 (0+9) -4

Peter Mueller 6 (5+1) -3 Martin Zaťovič 4 (2+2) -4

Čekali jste od sebe víc?

Vesměs jsou to vyrovnané zápasy, tahá se to o gól. Nám se bohužel na začátku nepodařilo udělat nějakou šňůru.

V čem je problém?

Máme hodně špatné první třetiny. O tom se bavíme furt, chceme to zlepšit. Strašně se nadřeme na gól, pak lehce inkasujeme po našich chybách a to nás sráží. Musíme zapracovat na tom, abychom to byli my, kdo dá dva tři rychlé góly a uklidní se. I když ono to může být uhrané i na 2:1.

Na vašem ledě vás aktivním nástupem zaskočily jak České Budějovice, tak Vítkovice. Oba duely pak pro vás skončily porážkou.

To je ono. Tím, jak se nadřeme na gól, dáváme do toho hodně sil, tak se pak bojíme, abychom neinkasovali, a je z toho křeč, bojácnost. Musíme hrát líp do útoku a snažit se gólů dát víc.

Cítíte to stejně tak i ve vašem útoku? Peter Mueller má na kontě pět gólů, vy dva, Petr Holík rozdal devět asistencí. Ale taky býváte vidět při obdržených gólech.

To plyne ze snahy otočit zápas, rozhodnout ho v náš prospěch. Myslím, že to je z toho. Musíme góly vepředu dávat a vzadu nedostávat. Ani nevím, kolik má kanadských bodů Holas, kolik Peter. Nesleduju tyhle statistiky. Jde mi o hru. Vidím, že šance máme, gólů nedáváme tolik, ale něco dáme vždycky. Teď nám nešly přesilovky. Tým potřebuje, abychom se prosazovali víc. Do šancí se dostáváme, není to tak, že bychom byli mizerní.

Záporné body v hodnocení plus mínus sledujete víc?

Určitě, mínusové body jsou špatně. Musíme být v plusu, jen tak pomůžeme mančaftu. Je potřeba uhrát víc zápasů za sebou, pak se zvedne celková nálada, hra se ustálí a výkony půjdou nahoru.

I když se bavíme o negativních číslech, pořád máte nejvyšší čas na ledě z mužstva, jen obránce Tomáš Bartejs s vámi v pobytu na ledě drží krok.

Měli jsme i nějaké šestnáctiminutové zápasy, takový průměr. Někdy ice time vyběhne nahoru, když je prodloužení, ale není to nic extrémního.

Cítíte to jako důvěru a závazek?

Samozřejmě, asi ano. Asi trenéři ví, proč do sestavy nesahají. Máme lajny nějak poskládané, ostatní hrají taky pohromadě, dvojice a trojice tam jsou. Tím se dá mančaft udržet, aby v něm byla chemie a hráči si na sebe zvykli. Jak je moc rotování, tak vzniká guláš.

A kdyby vás trenéři roztrhli?

Tak nic, to je hokej. Už jsme kolikrát byli roztrhnutí. Nevidím v tom nic zvláštního, je tady dost kvalitních hráčů, pak jde jen o to domluvit se a vymyslet variantu pro další lajnu. Každý z nás může být někde jinde. Není to tak, že musíme hrát spolu za každou cenu. My jsme od toho, abychom hráli, a kam nás trenéři pošlou, tam budeme. To není problém.