Kometa řeší, proč jí chybí výhry. Trápí ji hra speciálních týmů a porážky doma

Jindy jim naopak ani dvougólové vedení nezaručilo tříbodový zisk.

Jako na houpačce jsou zatím výkony a výsledky ambiciózně obměněného brněnského souboru. A protože propadů se u něho vyskytlo víc, je z toho po deseti kolech jenom 11. místo v tabulce.

„Všichni víme, že to neodpovídá kvalitě mančaftu. Řešíme to s realizačním týmem denně,“ přiznal šéf klubu Libor Zábranský.

Kometu frustrují zejména domácí zápasy. Poslední dva prohrála za velkého trápení, doma má ze čtyř pokusů pouze jednu tříbodovou výhru. Druhé vítězství po šedesáti minutách hry vydolovala v Litvínově. To je vše.

„Dokážeme vyhrát venku a pak prohrajeme doma. To nás brzdí – a je to špatně i kvůli fanouškům, kteří se těší na hokej. Jsou parádní. Jsme za ně rádi, jen nedokážeme navázat výsledky,“ kaboní se kapitán Martin Zaťovič.

Domácí prohru s Českými Budějovicemi, které Kometu před týdnem vyprášily na jejím ledě 4:1, označil brněnský trenér Jiří Kalous dokonce za nejhorší výkon od července, co je tým spolu na ledě.

„Štve mě to. Nebudu nikoho chlácholit, mně se to umístění jako trenérovi nelíbí. Důležité je, že jsme v kontaktu s balíkem týmů nad námi a jsme teprve před čtvrtinou soutěže. Je ale potřeba sbírat body nejen v zápasech venku, ale především v domácím prostředí,“ komentuje rozháraný začátek extraligy Kalous.

Chystají se změny

Důvodů umístění ve spodní polovině tabulky shledává nový kouč v Brně víc. Přesilové hry, oslabení, zbytečné chyby v defenzivě... Do karet Kometě příliš nenahrál los, který její skvadru v prvních sedmi kolech poslal pětkrát ven, ani marodka.

Statistiky Komety První útok vyčnívá všude Kanadské bodování

Petr Holík 9 (0+9)

Peter Mueller 6 (5+1)

Michal Krištof 6 (0+6)

Vladimír Roth 5 (0+5)

Luboš Horký 4 (4+0)

Martin Zaťovič 4 (2+2) Hodnocení +/-

Alexandre Mallet +4

Radek Kučeřík +3 Tomáš Bartejs

Michal Gulaši

Dalimil Mikyska

Petr Holík

RadovanPavlík

všichni -4 Peter Mueller

Martin Zaťovič -3

oba -3 Čas na ledě

Peter Mueller 20:44

Tomáš Bartejs 20:44

Petr Holík 20:30

Martin Zaťovič 19:32 Pozn.: Tučně vysazen je první útok.

„Spoustu zápasů jsme neodehráli vůbec špatně, ale na počet šancí, které si vytvoříme, střílíme málo branek, musíme být ještě důraznější. Další věc jsou speciální týmy – hodně jsme inkasovali v oslabeních, která jsme už zlepšili, ale chybičky se pořád objevují. A druhá věc je produktivita. Využití přesilovek máme přes 21 procent, což není úplně špatné, ale při počtu početních výhod měl být počet vstřelených gólů jednoznačně vyšší. To je jedna z cest, jak zvládat zápasy vítězně,“ připomíná kouč.

Boss Zábranský mu nadále plánuje přivést posilu do obrany, což se ale táhne od června. „Víme, že beka potřebujeme. Jenže možná to chvilku bude trvat, protože na trhu nikdo není,“ krčí rameny.

Povzbuzením v tomto ohledu může zatím být aspoň návrat Marka Ďalogy z marodky. S ním by Kometa měla k dispozici sedm zadáků; dosud hrála převážně na šest strážců modré čáry.

„Jirka (Kalous) říkal, že chce přeházet útoky. Je to logické, něco s tím udělat musíme. Ale stejně rozhodnou hráči na ledě. My jim nanejvýš pomůžeme radou, uklidněním, citlivou změnou sestavy v průběhu utkání,“ míní Zábranský.

O tom, že od Ďalogy lze očekávat i výrazné posílení ofenzivy, není třeba pochybovat. „My se strašně nadřeme na góly. Dáváme do toho hodně síly, a pak se asi bojíme, abychom neinkasovali. Vzniká z toho křeč, možná i bojácnost. Musíme hrát líp do útoku a snažit se dát víc gólů. Je to i otázka sebedůvěry hráčů, trefili jsme i nějaké tyčky, ale na to se nedá vymlouvat, to tak má každý,“ shrnuje kapitán tápajícího týmu.

Hvězdy dávají i inkasují

Spoustu protikladů přináší právě také hra Zaťovičovy první lajny. Ta sice skóruje a její členové se podíleli na osmi vstřelených gólech, ale taky sbírají minusové body při obdržených brankách.

„Plyne to ze snahy otočit zápas, rozhodnout. Je jasné, že musíme góly vepředu dávat a vzadu nedostávat, abychom mančaftu pomohli. Osobně neřeším naše kanadské body. Jde o hru. Vidíme, že šance máme, gólů nedáváme tolik, ale nějaké nám tam padnou. Pokud budeme v minusu, je to špatně. Teď nám nešly přesilovky... Do šancí se ale dostaneme. Není to tak, že bychom byli úplně mizerní,“ hájí výkony elitního brněnského tria jeho kapitán.

O tom, zda se připravované změny v sestavě můžou dotknout i této téměř nedotknutelné letky, zainteresovaní lidé v Kometě z pochopitelných důvodů mlčí. Nejméně do pátečního zápasu v Hradci Králové, který bude z hlediska výsledku i psychiky důležitý.

„Není to debata o jedné lajně ze čtyř. Hrajeme jako tým. Všichni hráči si uvědomují, když uděláme chybu. Na druhou stranu jsme ukázali velkou sílu při otáčení zápasů i z hodně nepříznivých stavů. Vidím v tom týmu sílu. Jen musíme odstraňovat zbytečné nevynucené chyby,“ hlásí Kalous.