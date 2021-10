Kometa má novou první lajnu. Není to křivda, ale impulz, věří trenér

„Konečně nám skórovala i nově utvořená dvojice doplněná o Andreje Kollára. Hledáme a chceme rozložit síly do všech útočných formací. Chtěli jsme Andreje dát ke zkušenějším hráčům a přiznávám, že se trenér vždy odráží od nějakých připravených dvojic. A dvojice Mueller-Krištof si sedla,“ hodnotil trenér Jiří Kalous povedené čachry v sestavě.

Hrdinou se s Muellerovou pomocí stal proti Liberci právě nový první centr Krištof, který byl podepsán gólem a dvěma asistencemi u všech úspěchů Komety. Stejně jako Holík i on potřeboval protrhnout střelecké trápení, rozmělněné ve slušné produkci asistencí.

„Manželka mi říkala, ať už bez gólu nechodím domů, takže já už neměl na vybranou,“ vtipkoval Krištof. Minimálně bod si ale připsal celý první útok.

Michal Krištof (vlevo) a Andrej Kollár z Komety Brno oslavují gól.

Nešlo o nečekanou změnu, do letoška obávané trio Mueller, Holík, Zaťovič totiž nenahánělo strach ani body, i když trenér trpělivě vyčkával. „Posledním impulzem byla mizerná produktivita v přesilových hrách i obecně na to, kolik si vytvořili šancí. To se ale netýká jen staré první lajny, to jde napříč týmem,“ objasňoval Kalous.

Krištof plně přebral Holíkovu roli a není se čemu divit, protože jde o prakticky stejný typ hráče. „Jsme si velice podobní. Bylo to prostě jen o tom, že jsme nedávali góly ani jeden a trenér to prostě chtěl změnit,“ přiznal podobnost s bývalým prvním centrem.

Slovenský útočník si pochvaloval i zvýšený čas na ledě, jelikož nyní tvoří páteř týmu v podobě účasti v elitní formaci, přesilovce i na oslabení. „Hůře se mi hraje, když mám slabší vytížení. Spíš se cítím unaveně s dlouhými pauzami na střídačce, takže s dvaadvaceti minutami za zápas nemám problém. Hokejista chce hrát pořád, když ho tedy soupeř nějak nezavře na dlouhá střídání,“ oceňoval důvěru trenérů.

Holíka se Zaťovičem ve druhém útoku doplnil Luboš Horký, ani mladý kanonýr však hvězdnou dvojku zatím nerozhýbal, i když si jejich letka šance vytvořila.

Utkání 12. kola hokejové extraligy: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno. Zleva brankář Štěpán Lukeš z Hradce Králové a Martin Zaťovič z Brna

„Důležitá je výhra týmu, takticky to byl dobrý výkon,“ poznamenal kapitán Zaťovič. „Jako druhá řada se v tom nesmíme příliš babrat, pak už to jde moc do hlavy. Šance máme stále a pak už je to o nějakém štěstí,“ snažil se udržet pozitivní vlnu.

Jestli se k sobě osvědčená trojice vrátí, zatím Kalous predikovat nechce. „Uvidíme. Věřím celému týmu a zrovna Zaťovič s Holíkem jsou natolik zkušení hráči, že chápou odtržení od Muellera jako impulz týmu, a ne jako osobní křivdu,“ uzavřel kouč.