Kusý a Machala v první lize? Výchovná lekce, řekl pardubický šéf

„Tři výhry z deseti zápasů jsou určitě něco, co jsme nečekali. Chtěli jsme být výš, ale takhle to je. Věřím však, že vývoj posledních utkání ukazuje, že výkony jdou nahoru a budeme se v tabulce posunovat na lepší místa,“ prohlásil hned na úvod středečního setkání generální ředitel klubu Martin Sýkora, který se pochopitelně schůze zúčastnil spolu se sportovním manažerem Jaromírem Kverkou, hlavním trenérem Radkem Bělohlavem a bekem Janem Kolářem.

Výkony z posledních zápasů jsou možná fajn, ty však předevčírem na zimáku v restauraci Hattrick, kde se diskuze konala, fanoušky rozhodně nezajímaly.

„To, co jste tady provedli největšímu srdcaři Tomáši Rolinkovi, to je prostě hrůza! Do smrti to nepochopím,“ vzal si slovo jeden z příznivců a rozjela se takřka půlhodinová debata na toto téma.

„Tomáš ze začátku bral, že nehraje. Řekl, že si doléčí třísla a i s jeho agentem jsme se domluvili, že situaci nemusíme řešit. Když Tomáše trenéři nepostavili ani proti Kladnu (3:2) po konci trenéra Lubiny, tak se mě ptal, proč, a už jsem tušil, že je něco špatně. Znovu jsem zavolal agentovi, že se sejdeme. V pondělí Tomáš odešel z tréninku a v úterý ukončil kontrakt na domluvené schůzce i s agentem, to je můj pohled na věc,“ řekl Sýkora.

Spolu s Kverkou stejnému tazateli také přiznali, že o sporech Rolinka a Lubiny se vědělo už delší dobu.

„V letní přípravě to vypadalo, že si to mezi sebou vyřešili, ale bohužel to nedopadlo. Z naší pozice bylo velmi těžké v létě přijít a hned do toho říznout,“ vysvětloval Kverka. „Navíc, když jsem před sezonou byl s oběma na kafi, řekli mi, že jsou v pohodě,“ dodal Sýkora.

Další, co fanouškům nebylo jasné, je vyřízení střídavých startů Ondřeji Machalovi a Denisu Kusému do první ligy.

„Pro oba to byla výchovná lekce. To, co provedl Machala (umístil na sociální síť Instagram fotku s narážkou na Rolinkovo vyřazení ze sestavy), se naprosto neslučuje s ničím. Od klubu dostal 20 tisíc korun pokutu a poslali jsme jej do Jihlavy, aby se vzpamatoval,“ sdělil Sýkora.

Denis Kusý se měl zase údajně opít v Hradci Králové a nabízet své služby tamnímu klubu. „Něco se ke mně doneslo. Výchovně jsme jej poslali do Třebíče. Vrátil se a jeho vystupování je jinde než předtím. Splnilo to účel,“ byl rád Sýkora.

„S Denisem i Ondrou do budoucna počítáme. Chceme, aby byli pilíři naší sestavy, ale nelíbí se nám, co předvedli. Je to dnešní dobou, ovšem naprosto neomluvitelné,“ připojil se Jaromír Kverka.