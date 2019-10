Že to nedává smysl? Pardubický manažer o záhadách Rolinkova konce

„Je to sice úplně jiné odvětví, nicméně procesy jsou stejné. S tím rozdílem, že sport je mnohem sledovanější. A také nemilosrdnější,“ říká Sýkora. Teď naplno poznává, že naplnění jeho letního přání možná nebude tak snadné.

Dost o tom zjistil už po půlroce v čele klubu a po pouhém měsíci nové extraligové sezony. Od jejího začátku se nenaplňovala výsledková očekávání, která byla s příchody slavných odchovanců Jana Koláře či Roberta Kousala vysoká. Po prvních sedmi utkáních ubojoval tým jedinou výhru, načež se na Pardubice začaly nabalovat i nehokejové problémy.

Vedení odvolalo trenéra Ladislava Lubinu, za zmatečných okolností pak ukončil smlouvu s klubem i kapitán a mistr světa Tomáš Rolinek. „Cítil jsem se jako páté kolo u vozu, nikdo se mnou nekomunikoval,“ vysvětloval Rolinek.

Jako hromosvod pro zlobu fanoušků posloužil zejména Sýkora. Ač starost o vztahy v kabině připadá do kompetence sportovního manažera Jaromíra Kverky, svým komunikativním přístupem se pasoval do role prostředníka mezi tehdy pouze odstaveným Rolinkem a veřejností. Tu ujišťoval, že ač byl známý bojovník mimo sestavu, nadále zůstával součástí týmu. To nakonec platilo jen několik dní...

Jedno nemilé překvapení střídalo druhé. „Zároveň to bylo hodně ovlivněné médii, která to celé rozvířila různými bulvárními titulky,“ říká Sýkora. Kauzu považuje za uzavřenou a už se k ní příliš nechce vracet.

Dovysvětluje však několik drobných záhad.

Jako třeba proč byl kvůli chybějící bojovnosti mužstva vyřazen z kádru zrovna Rolinek, který je pověstný bojovností a obětavostí. „Můžete si říkat, že to nedává smysl, ale pro mě byl podstatný výsledek. Kluci potřebovali impulz, a když vyřadíte kapitána, který je symbolem obětavosti, může to týmu pomoct. A my jsme se v dalších zápasech zlepšili,“ tvrdí Sýkora.

Martin Sýkora (Twitter) @martinsykora79 Udělal jsem max. v komunikaci mezi trenérem a hráčem, i když jsem to mohl hodit na SM. Osobních setkání s TR bylo více. Nikdo ho nevyhodil, ani nechtěl. O jeho místě v sestavě rozhoduje trenér, ne GM. Z jeho videa je mi smutno, protože právě já byl mediátorem celé situace. 1 člověk to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Bohužel pro klub na ni nečekaně navázala pachuť z odchodu borce, který za pardubické áčko nastoupil poprvé na jaře 1999. Za zdánlivé problémy s tříslem, kvůli kterým Rolinek zůstával nadále mimo hru, byl schovaný také hráčův svár s trenérem Lubinou.

„Přitom informaci o zranění jsme my interpretovali tak, jak jsme ji dostali od samotného hráče. Není jednoduché vidět do všeho úplně a dokonale. Napomohlo tomu i to, že já prezentoval vyřazení ze sestavy a Radek Bělohlav problém s třísly. Přitom pravdu jsme měli vlastně oba. Tuhle chybu beru na sebe,“ vysvětluje Sýkora.

Přestože je mnohými viněný za Rolinkův konec, s dnes už bývalým kapitánem a zástupci fanklubu Dynama si celou situaci ještě minulý čtvrtek vyříkal. Hořkost mezi ním a Rolinkem není, i když probíraným tématem také bylo Sýkorovo zveřejnění soukromé internetové konverzace s hokejistou.

„Abych řekl pravdu, tak toho nelituju, s Tomášem jsem si všechno vyříkal, vztahy máme korektní,“ prozradil pardubický funkcionář, který do té doby čile komunikoval přes sociální sítě. Po negativní vlně s tím ale přestal.

Přestože ještě není sezona ani ve své čtvrtině, důležitých záležitostí k okamžitému vyřízení se na Sýkorově stole stihlo naskládat už několik. Jednou z nich bylo jmenování nového kouče po odvolaném Lubinovi. A neměl to být jen tak ledajaký nástupce, klub byl v kontaktu mimo jiné i s bývalými reprezentačními trenéry Vladimírem Růžičkou a Aloisem Hadamczikem.

„Nebylo by nic jednoduššího než zvednout telefon, zavolat a druhý den by asi Vláďa Růžička byl na zimáku. S Aloisem Hadamczikem to bylo o něco komplikovanější. Nakonec jsme se ale rozhodli jít jinou cestou,“ vysvětluje Sýkora, proč neangažoval žádné z velkých trenérských jmen.

Ladislav Lubina Vladimír Růžička Alois Hadamczik Radek Bělohlav

Po dlouhém přemýšlení se rozhodl pro povýšení Lubinova asistenta Radka Bělohlava do funkce hlavního kouče.

„Tým zná, jako trenér už má taky něco za sebou. Je komunikativní, pozitivně naladěný, má chuť něco dokázat. A vidíte, tři zápasy, dvě výhry“ připomíná Sýkora bilanci Pardubic z posledních kol.

I díky tomu v něm počáteční optimismus neutuchá. Ač je ve funkci jen krátce, musel hasit požáry, které mu kolegové z jiných klubů určitě nezávidí. „Možná to bude znít zvláštně, ale jsem za tyhle zkušenosti rád. Něco vás srazí, něco jiného zase nastartuje. Kdyby mi to nedávalo smysl, tak tady nejsem.“