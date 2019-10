Chceme zpět kapitána! žádají fanoušci Pardubic. Co bude s Rolinkem dál?

Útok Tygrů je v lize top, varuje Zdráhal Za osm kol nastříleli už 39 branek, což činí výtečný průměr 4,88 gólu na utkání. V první desítce kanadského bodování mají hned čtyři borce. A teď liberečtí Bílí Tygři, první tým extraligové tabulky, větří další kořist v Pardubicích. „Je to jeden z nejofenzivnějších týmů v lize, možná ten úplně top. Má šikovné útočníky. Bude to pro nás zkouška,“ říká Jan Zdráhal, 28letý zadák pardubického Dynama. „Ale když budeme hrát to, co máme, věřím, že můžeme být úspěšní i proti Liberci. Musíme se snažit hrát u nich, tam budou o trochu slabší,“ nabádá.

Pardubický obránce Jan Zdráhal (uprostřed) uhání za pukem během zápasu proti Plzni. Naposledy o víkendu proti Kladnu se tohle vcelku dařilo a Dynamo Rytíře přetlačilo 3:2. Mělo přitom znatelnou střeleckou převahu (42:17), ovšem to se s Libercem bude opakovat sotva - je to sok z úplně jiného „ranku“. „I tak musíme hodně střílet a tlačit se do brány. Z toho vznikají šance a padají góly,“ glosuje Zdráhal. Triumf nad Kladnem přišel po čtyřech porážkách Pardubic v řadě, jež stály funkci kouče Lubinu. „Už jsme potřebovali vyhrát. Hráli jsme doma a týmy, co jsou v tabulce okolo nás, potřebujeme porážet. Na začátku ročníku se nám tohle nedařilo, i když myslím, že výkony měly vzestupnou tendenci. Bohužel nám chyběly góly, teď to tam naštěstí spadlo,“ konstatuje Zdráhal, který se přihrávkami podílel hned na dvou brankách Východočechů.

S parťáky z obrany mu proti Rytířům připadla náročná role střežit Jaromíra Jágra, legendu v dresu hostů. „Bránit ho je těžké, je velký a ty zkušenosti tam jsou. Na puku je strašně silný, má přehled,“ popisuje Zdráhal. „Když jde člověk na led, musí vědět o tom, že tam je, a dát si na něj trochu větší pozor, aby mu někde neprolétl,“ pokračuje.

Přes všechnu pozornost však Jágr v Pardubicích skórovat dokázal, stejně jako předtím s Olomoucí a Libercem. „Vzhledem k tomu, jaký to je hráč a co má za sebou, to vůbec není překvapivé. Je třeba trochu pomalejší, ale ruce to nezapomínají. V něm to je,“ říká Zdráhal.