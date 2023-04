Naše síla je v týmu. V ničem jiném, říká třinecký útočník Růžička

Leč Růžička nad to vše staví tým.

Právě v pospolitosti, v týmovém pojetí vidí sílu Třince, který je popáté za sebou ve finále extraligy.

„Naše síla je v týmu. V ničem jiném. Hrajeme jeden pro druhého. Snažíme se, aby každý věděl, co má dělat a to plníme,“ prohlásil Růžička, který vstupuje do boje o svůj šestý titul. V něm Oceláři ode dneška narazí na Hradec Králové.

Sledoval jste semifinálovou bitvu mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi?

Sledoval. Byla to vyrovnaná série. Oba týmy jsou hodně kvalitní a předváděly skvělý hokej. Vyšlo to na Hradec Králové, tak se na něho připravujeme.

Ze sedmi jen dva zápasy mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi skončily v řádné hrací době. Šestý byl nejdelší v extraligové historii – 138 minut a 51 vteřin. Dovedete si představit hrát tak dlouho?

Je to hodně, ale proto v létě trénujeme a připravujeme se i na takové zápasy. Play off je hodně vyrovnané, což série Hradce a Vítkovic potvrdila tolika prodlouženími. A jestli si to dovedu představit, to vám řeknu, až se to stane (usmívá se). A stát se může cokoli. Z gauče jsou ty zápasy dlouhé, ale když chcete vyhrát, musíte protrpět i taková utkání.

V čem bude Hradec Králové nepříjemný?

Je to skvělé mužstvo. Určitě si finále zasloužili. Jsou hodně aktivní, živí.

V závěru základní části jste s ním prohráli 3:4 a 1:2. Je to varování?

Na konci nám nevyšlo více zápasů. Už bych to neřešil. Play off je úplně jiná soutěž, o čemž jsme se přesvědčili vícekrát.

Vyřadili jste Spartu Praha a Pardubice, které odborníci označovali za největší favority. Dá se říct, že těmi jste nyní vy?

Nevím. Je to těžké, ale v základní části jsme skončili za Hradcem, který měl skvělou základní části. Kdo je favorit, bych spíš nechal na jiných. Oba týmy jsou velice kvalitní. My se soustředíme hlavně na sebe, jak bychom se chtěli prezentovat, jak bychom chtěli hrát.

Podle soupeřů, přes které jste přešli, se zdá být váš letošní postup do finále nejtěžší. Souhlasíte?

Cesta do finále je vždycky těžká. V minulých letech jsme také zažili série na sedm zápasů, těžké soupeře. Úplně bych neříkal, že byla nejtěžší, ale těžká ano. A ještě nic nekončí. Máme před sebou Hradec.

Letos jste hráli i předkolo play off. Sil máte pořád dost?

O silách bych se vůbec nebavil. To bych neřešil. Je tu finále. Sil máme dost.

Jak moc vám bude chybět útočník Libor Hudáček, který za faul na Lukáše Sedláka dostal trest na tři zápasy?

Každý hráč, který nám vypadne ze sestavy, samozřejmě chybí. Ale tak to je. Bereme to jako fakt a připravujeme se bez něj.

Ke královehradeckým oporám patří kanadský útočník Ethan Werek, který v roce 2019 získal titul s Třincem. Jak na něj vzpomínáte?

Ethan tady zažil skvělý rok. Měli jsme ho rádi. Byl to skvělý kluk i do kabiny. Hodně nám tehdy v play off pomohl i důležitými góly. Víme, jak dokáže být na ledě nepříjemný.