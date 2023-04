Musíme se vyrovnat s jejich pohybem, říká o Hradci třinecký kouč

Jak třinečtí, tak královéhradečtí hokejisté v semifinále extraligy odehráli sedm utkání. Leč Hradec Králové pět z nich dotáhl do prodloužení, čímž o finále bojoval bezmála 517 minut – jako by hrál o jeden a půl zápasu více...

Může hrát únava roli?

„Začíná finále, nová série, všechno se maže,“ prohlásil třinecký brankář Ondřej Kacetl. „My jsme také měli těžké série s Pardubicemi i Spartou a předkolo. Jdeme do toho od nuly.“

Každopádně Oceláři vyřadili dva největší aspiranty na titul – Pardubice a Spartu. Převzali jejich roli favorita? „Ne, ne, nefavorizoval bych nikoho. Ve finále si to rozdají dva nejlepší týmy. Věřím, že my budeme šťastnější,“ řekl Kacetl.

„V základní části jsme skončili za Hradcem, který měl skvělou základní část,“ upozornil třinecký útočník Martin Růžička. „Kdo je favorit, bych spíš nechal na jiných. Oba týmy jsou velice kvalitní. My se soustředíme na sebe, jak bychom se chtěli prezentovat, jak bychom chtěli hrát.“

Třinečtí ani neřešili, zda je pro ně lepší hrát s Hradcem Králové, či krajské derby s Vítkovicemi.

„Člověk si nevybírá. Bereme to, jak to je, a musíme se připravit,“ prohlásil obránce Milan Doudera. „Samozřejmě derby by pro zdejší fanoušky bylo vynikající, ale čeká nás někdo jiný,“ uvedl třinecký trenér Zdeněk Moták, který je odchovanec Vítkovic a byl v jejich realizačním týmu, když krajští rivalové hráli finále v roce 2011.

Leč nyní stojí s Třincem proti Hradci Králové.

„A čeká nás soupeř, který umí dobře kombinovat a který velice dobře bruslí. Musíme se vyrovnat s jejich pohybem,“ řekl Moták.

Finále extraligy Hradec Králové – Třinec V Hradci Králové se týmy utkají v úterý a ve středu, případně 26. a 30. dubna. Ve Werk Areně se bude hrát v sobotu a neděli, případně 28. dubna. Všechny zápasy začínají v 17.00.

A je to i protivník, který dokáže bojovat téměř 139 minut, jak předvedl s Vítkovicemi v šestém semifinálovém rekordním duelu...

„Byl bych radši, kdybychom hráli standardních šedesát minut,“ usmál se kouč.

Neznamená to však, že by se obával, zda Oceláři budou mít na dlouhé duely sílu. „Hráči jsou trénováni, a výborně,“ podotkl. Tím se podle něj snižuje i riziko zranění v případě dlouhého protahování zápasů. „Zranit se ale můžete i na tréninku nebo v první třetině.“

Ocelářům bude scházet útočník Libor Hudáček, který za faul na pardubického Lukáše Sedláka dostal trest na tři zápasy. „Chybět bude. Každá ruka, každá noha je pro nás dobrá, a zvlášť Hudy, který hrál velice kvalitně,“ řekl Zdeněk Moták. Přiznal, že čekal jednozápasový distanc. „Tři zápasy jsou poměrně dost, ale hráči se musejí chránit.“ Kdo Hudáčka nahradí, trenér neprozradil. „Ale víme to,“ dodal.