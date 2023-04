Na finále se připravíte, i kdybyste už nemohli, říká Doudera

Odmítl však, že by Třinečtí byli před souboji s Hradcem Králové, vyčerpaní. „Těšíme se, až to vypukne. Rozhodovat budou maličkosti.“

Sledoval jste druhou semifinálovou sérii Hradce Králové s Vítkovicemi?

Měl jsem to zapnuté jako kulisu, ale někteří kluci se na to asi vůbec nekoukali, protože si od hokeje chtěli odpočinout.

Jak jste prožíval rekordní prodloužení v šestém utkání Hradce Králové s Vítkovicemi?

Se Sváčou (útočník Vladimír Svačina) jsme na to koukali na hotelu. Přemlouval jsem ho, abychom šli spát a on: „Ještě vydrž, tu chvilku“. Nakonec jsme se dívali do konce. Naštěstí nás to neovlivnilo, že by nám spánek chyběl.

Může vám pomoci, že Hradec Králové v semifinále odehrál téměř 517 minut, zatímco vy 420?

My jsme narozdíl od nich hráli předkolo, takže na to se vůbec nekoukáme. Je to finále, každý se bude chtít vydat na maximum a síly vždy nějaké jsou.

Takže na únavu soupeře nespoléháte?

Ne, vůbec s tím nekalkulujeme. Ani jsme se o tom nebavili.

Nač si proti královehradeckému mužstvu budete muset dát největší pozor?

Jsme nachystaní na vše, ale soustředíme se hlavně na sebe, na svou hru. Víme, co obnáší vyhrát. Víme, co chceme a za tím si jdeme.

Přesto, kdo z týmu soupeře bude obzvlášť nebezpečný?

Všichni. Jak od nich, tak od nás může kdokoliv rozhodnout, takže se určitě nebudeme na nikoho speciálně zaměřovat. Budeme hrát proti všem stejně.

Přešli jste přes největší favority ligy Spartu Praha a Pardubice. Máte letos za sebou nejtěžší cestu do finále?

Z minulosti vím, že každý soupeř je extrémně těžký, cesta do finále je velice náročná. My jsme ji zvládli. Nijak se však neuspokojujeme. Pro nás nic nekončí. Jdeme si za svým cílem.

Jsou už nejsilnější soupeři za vámi?

Jak říkám, my na to nekoukáme, v play off si soupeře nemůžete vybírat. I Litvínov byl nesmírně těžký.

Hokejisté Třince slaví postup do finále.

Bude pro vás znovu důležité udržet koncentraci a především poctivě bránit?

Věřím, že od prvního do posledního hráče víme, co máme dělat. Máme to tak nastavené, jakmile vznikají problémy, tak na ně v kabině upozorňujeme a říkáme si, co je třeba zlepšit.

Proti předchozím soupeřům jste nebyli favority. Z tábora Hradce Králové zaznívá, že teď jimi jste. Co vy na to?

Nevím, co říkají, ale postavení v tabulce mluví pro ně. My to tak bereme. Bude to těžká série. Nevnímáme se jako favorit, máme obrovskou pokoru. Víme, co vše za tím je, co jsme tomu museli obětovat.

S Hradcem Králové jste v závěru základní části bojovali o čtvrté místo, ale oba vzájemné souboje jste prohráli. Tam vám protivník ukázal sílu?

Je to tak. Na konci nám to uteklo. Neměli jsme optimální formu, tak nás přeskočili. Ale to je za námi. Bylo to něco jiného, tohle je play off. Na minulost se nekoukáme.

V minulých letech jste do play off šli z čelních pozic, teď z předkola. Navíc vám už málokdo věřil. Je pro vás postup do finále satisfakce?

Dlouhodobou část jsme si zkomplikovali sami, takže jsme si postup na horní příčky museli vybojovat v předkole přes Litvínov. Opět se ukázal charakter týmu. I když nás kdosi možná odepisoval, tak jsme ukázali svou sílu, semkli se a dokázali, že hokej hrát umíme.