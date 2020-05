Litvínov angažoval útočník Látala. A v cizině hledá špičkové obránce

„Martin patří mezi top 3 bruslaře v lize. Může hrát ve všech lajnách, vždy přinese energii a pohyb,“ uvedl Pavel Hynek, nový generální ředitel Vervy. „Já od něj nečekám hodně bodů, ale černou práci pro mužstvo. I do oslabení.“

Olomoucký rodák Látal strávil poslední sezonu v Pardubicích s bilancí 46 zápasů a 15 bodů (7+8), v extralize nastřádal 601 startů ještě za Mladou Boleslav, kde strávil téměř šest sezon, Kladno, Hradec Králové, Spartu, Karlovy Vary a Plzeň.

„V dnešní ekonomicky těžké době koukáte i na dostupnost hráče. Martin má odehráno přes 600 zápasů v extralize, je tudíž bez tabulkové hodnoty, zadarmo. Letos k nám ani jeden hráč sem nepřišel za tabulku,“ podotkl Hynek.

Látal, autor 61 extraligových gólů, podepsal roční smlouvu a na nové angažmá se těší: „Doufám, že se to tady zvedne a Litvínov bude hrát tam, kam patří. Mužstvo svoji kvalitu každopádně má, ale poslední roky nebyly ideální. Snad s příchodem nových trenérů a manažera půjde všechno nahoru.“

Už v neděli Litvínov oznámil příchod vítkovického forvarda Patrika Zdráhala, který minulou sezonu dohrával v Plzni. V 25 letech má na kontě deset reprezentačních startů.

„Patrik je hráč střední generace a takových bychom potřebovali víc, jenže kluby si je chrání a trh je rozebraný,“ vnímá Hynek. „Loni Patrik neprožil sezonu, jakou by si představoval, předtím ji ale měl výbornou. Věřím, že ho restartujeme a naváže na výkony z ročníku, kdy si sáhl na reprezentační dres. Měl by přinést energii, pohyb a zvýšit potenciál mužstva. Smlouvu podepsal na rok s roční opcí, má v ní možnost odchodu do zahraničí.“

Litvínov už sehnal tři posily, kromě nových útočníků i brankáře Denise Godlu. Mimo to prodloužil kontrakty s řadou opor, naposledy s útočníky Richardem Jarůškem a Františkem Lukešem, který přitom už málem podepsal Karlovým Varům. „Naštěstí se pak ozval Litvínov a nebylo co řešit, miluju to tady,“ vyznal se Lukeš.

Klubový šéf Hynek ještě pátrá po dalších nových jménech. „Uvidíme, jaký bude vývoj s ohledem na model extraligy. V prvních dvou lajnách máme ještě okýnko na dobrého hráče,“ prozradil. „Obranu řešíme od začátku, na českém trhu ale není další rozdílový hráč jako Moravčík. Hledáme v zahraničí, záběr máme široký. Možná míříme moc vysoko, ale koukáme i na hráče, kteří zatím nepodepisují a mají zájem odejít do KHL. A tam nemůžou jít všichni. Něco může propadnout do Evropy, něco až k nám, ale třeba to nevyjde a budeme slevovat z požadavků. Musíme přivést dva dobré beky a jednoho nízkonákladového nebo mladšího, finančně dostupného.“