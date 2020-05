Nejsem stroj na body, ale ani kopyto. Vervu zrychlím, říká Látal

Litvínovský šéf Pavel Hynek říká, že patříte mezi top 3 bruslaře extraligy. Souhlasíte s ním?

Vnímám to taky tak. Býval jsem kdysi top 1, přišli ale mladší kluci a někteří jsou fakt rychlí.

Kdo je s vámi v té trojce?

Určitě Ondra Machala z Pardubic. Když jsme se hecovali, že pojedeme závod, trošku jsem se ho možná bál. Ale když jsem mu řekl, že to bude s pukem, tak nechtěl (smích). Pak tam patří z Hradce Králové buď Jordann Perret, nebo Kevin Klíma.

Čím to, že v rychlosti vynikáte?

Něco máš daného. Ale nejen to. Přišel jsem z kanadské juniorky, kde jsem byl nejlepší, mezi chlapy do extraligy a musel jsem dělat věci navíc. Denně skákat překážky, posilovat nohy, trénovat odrazovku, na ledě zkoušet starty. Jinak tě to pohltí, protože přicházejí mladí kluci a ty s nimi musíš držet tempo. Jak trénuješ, tak hraješ, tím se řídím. Když trénuješ naplno, v zápase ti pak ani nepřijde, že děláš něco extra, ale máš to automatický.

Závodíte na čas s někým?

Ne, ale kluci mě vyzývají pořád. Dokonce i trenér Hořava se mě ptal v Mladé Boleslavi, jestli bych si s ním dal kolo. Ale nešli jsme. Jednou byla soutěž o nejrychlejšího bruslaře před sezonou, ovšem po těžkém zápase na tři lajny, ráno předtím jsme měli náročný trénink, pak ještě kolo. Nebylo to stoprocentní.

Proč jste kývl zrovna Litvínovu?

S Pavlem Hynkem (generálním manažerem) se známe, už jsme spolu pracovali dvakrát. A s panem Sýkorou (asistentem trenéra) taky. Jednání probíhala docela dlouho. I když jsme byli dohodnutí hned, čekalo se na nějaké formality.

Co čekáte od vašeho angažmá v hokejovém městě?

Doufám, že se to tady zvedne a Litvínov bude hrát tam, kde má. Mužstvo svoji kvalitu má, ale poslední roky nebyly ideální. Doufám, že s příchodem nových lidí tady půjde všechno nahoru.

Od útočníka se čekají góly, vy sice nejste vyložený střelec, ale prosadit se dokážete.

Občas mi tam něco spadne, nejsem úplné kopyto. Budu rád, když pomůžu. Dal jsem si osobní gólový cíl, doufám, že ho splním.

Jaká je vaše meta?

Chtěl bych dát přes deset gólů, tak doufám, že mi je nějaký šikovný centr připraví.

Říct takhle otevřeně střeleckou metu, to chce odvahu. Mezi hokejisty jste spíše výjimka.

Hokej je o tom, že chceš dávat góly, že chceš být nejlepší. Vždycky si určím svůj cíl pro nový ročník. Takhle by to mělo být správné, dát si metu týmovou i osobní, mít nějakou motivaci na sezonu.

Co když ji nesplníte?

Neplním ji pořád. (smích) Trestám se tím, že si nic nekupuju. (smích) Když to splním, naopak si něco pěkného koupím. Většinou něco hezkého na sebe, to mám rád. Pokud určené góly nedám, víc pak trénuju a nakládám si. Věřím, že to prací zlomím.

Kdy jste splnil gólovou metu naposledy?

Asi před třemi lety. To jsem měl dvanáct gólů. To jsem se odměnil hezky.

Jak?

To nemůžu říct. (smích)

Neodměnil jste se svatbou, když to je tajné?

Ne, to nevím, jestli je úplně odměna. (smích) Svatbu jsem měl minulý rok v sezoně. S přítelkyní jsme se dohodli, že se narychlo vezmeme, tak jsme si udělali v Pardubicích malou svatbu.

Martin Látal podepisuje smlouvu s Litvínovem.

S jakou rolí v týmu počítáte?

Každý by měl být soudný. Většina si myslí, že budou hrát před Vantou Hüblem přesilovku. Což mi přijde trošku hloupost. Já jsem smířený, že si budu plnit svoji roli třeba ve třetí lajně, dělat, co umím dobře. A naplno. Když mi bylo 20, chtěl jsem hrát všechno, dneska je mi 32, už chci dělat, co umím.

Má hráč, kterému je 32 let, strach, že v souvislosti s koronavirovou krizí už o něj třeba nebude takový zájem?

Já mám výhodu, že mám odehráno 600 zápasů v extralize, takže se na mě nevztahují tabulky. Dneska je velká výhoda získat hráče zadarmo. Platy šly kvůli koronaviru hodně dolů, ale v poměru cena-výkon je to pořád dobré. I když je mi 32, na ledě mě to furt baví, tam je mi pořád dvacet, pořád to žeru. Občas pozápasové stavy nejsou jako ve dvaceti, když jsem mohl v klidu na pivko po utkání a druhý den jsem byl čerstvý. Musíš se věnovat víc regeneraci a stravovat se úplně jinak. Naštěstí manželka se o mě výborně stará, takže vypadám furt dobře. Hlídám si tuky. Je trend nejíst moc masa, naopak hodně luštěnin, cítím se po tom dobře.

Jste rád, že jste tak brzy sehnal angažmá?

Můžu mít trochu klid na duši, že zabezpečím rodinu a budu pracovat bez stresu. Mohl jsem čekat na cizinu, ale jsem rád, že se to vyřešilo takto. Na trenéra Országha jsem od kluků ze Slovenska Rada Tybora či Juraje Mikuše slyšel také výborné věci. Nebylo o čem rozmýšlet.

Zůstat v Pardubicích pro vás nebyla varianta?

Bavili jsme se o tom, ale co se říkalo, že by mi dali za plat, asi nepřicházelo v úvahu. Nakonec jsme to smetli úplně ze stolu.