Po krachu v Budějovicích zvažoval Vopelka konec, chytil se ve Zlíně

Pouhé čtyři dny trvala zkouška Lukáše Vopelky loni v létě v Českých Budějovicích. Hokejový útočník udělal všechno pro návrat do mateřského klubu, try out však skončil bleskově.