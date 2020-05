Budějovické hokejisty čeká pohár, na testy přichází Vopelka

„Je to velice dobrý nápad. V turnaji bude o co hrát a to je vždy lepší než klasické přáteláky. Bude to pro nás dobrá konfrontace se silnými soupeři. A jsou to i atraktivní týmy pro diváky. I když uvidíme, kolik jich bude na stadionu,“ uvádí útočník Motoru Martin Novák.



Ve skupinách se bude hrát dvoukolově každý s každým, nejlepší dva týmy postoupí do play off. V každém kole vyřazovací fáze týmy sehrají dvě utkání, dál postoupí celek s lepším skóre. Vítěze čeká odměna milion korun, poražený finalista získá polovinu.

První utkání Jihočeši sehrají 4. srpna na Spartě. Do té doby je ještě dost času, který hokejisté tráví individuální suchou přípravou. „Měl jsem ji už v Prostějově a vyhovuje mi to. Každý hráč potřebuje něco jiného. Jsem rád, že to takhle máme,“ chválí si Novák. „Připravuji se znovu v Českých Budějovicích s naším kondičním trenérem Tomášem Cibulkou. Radši než sám chodím do fitka s Tomášem a dalšími kluky z týmu,“ vysvětluje forvard, který v minulé sezoně nastřádal 52 bodů za 16 gólů a 36 asistencí.

Budějovičtí hokejisté se k tréninku scházejí ve skupinkách. „Různě se střídáme. Já chodím se Zdeňkem Doležalem na stejný čas. Je to lepší, že nás to víc baví a máme větší motivaci,“ ujišťuje.

Hlavní kouč Václav Prospal tráví léto s rodinou v zámoří, ale své svěřence má stále pod dohledem. „Máme s trenérem hovory i různé videokonference. Zajímá se, jak trénujeme. Častější to bylo během karantény, protože omezení bylo hodně. I jako celý tým jsme měli společný videohovor,“ popisuje.

Martin Novák se ve 31 letech připravuje na svoji první extraligovou sezonu. Zatím si v nejvyšší soutěži připsal jen osm utkání během střídavých startů ve Spartě a Ústí nad Labem. „Moc se těším, že budu v extraligovém týmu od začátku sezony. Vážím si té šance. V českých podmínkách, kde fungují tabulkové hodnoty, je pro prvoligového hráče těžké se dostat do nejvyšší soutěže. Než aby někdo platil tabulkovou hodnotu, to si kluby radši vymění mezi sebou hráče v extralize. Nejen já chci ukázat, že na to mám,“ burcuje útočník.

Po postupu budějovický klub přivedl pětici posil. Novák věří, že noví hráči do mužstva dobře zapadnou a posílí ho. „Marek Čiliak je skvělý brankář. Gólman je zásadní post v každém mužstvu. I ostatní kluci, kteří přišli, delší dobu potvrzovali velké kvality. Myslím, že budeme mít dobrý tým,“ říká.

Nová sezona začne až za necelé čtyři měsíce. Novák doufá, že Motor mezi elitou zaujme. „Musíme se na extraligu dobře připravit. Pokud chytíme začátek, tak se můžeme v tabulce dostat na slušné místo. Ale nechci odhadovat konkrétní umístění. Nikdo nechce hrát dole, to je jasné,“ dodává.

Vopelka si zahrál ruskou KHL

Trenéři kromě jistých posil avizovali, že v létě budou testovat další hráče, kteří zabojují o místo v kádru. Jedním z nich bude budějovický odchovanec Lukáš Vopelka, který v klubu podepsal zkušební kontrakt.

Čtyřiadvacetiletý Vopelka na jihu Čech začínal, ale jako dorostenec odešel do Švédska. Zahrál si ruskou KHL, slovenskou i českou extraligu a naposledy nastupoval v mezinárodní EBEL lize za Znojmo. Bývalý mládežnický reprezentant a stříbrný medailista z MS do 18 let nyní zabojuje o návrat do mateřského celku.